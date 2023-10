F1 | Messico: ecco i rookie in FP1, si aggiungono Pourchaire e Hadjar

Mancano solo quattro appuntamenti alla fine del mondiale e molti team hanno atteso proprio l’ultima parte del campionato per dare la possibilità ai propri rookie di scendere in pista, rispettando così quella regola che impone a ogni squadra di schierare un rookie in almeno due sessioni di FP1 durante l’anno.

Una regola che indubbiamente garantisce ai giovani debuttanti del tempo in pista, ma dall’altra rappresenta anche un grattacapo per le scuderie, che di certo non vogliono togliere l’opportunità ai propri piloti ufficiali di girare e prepararsi al meglio per il weekend. Inoltre, a ciò si aggiunge al fatto che, tra impegni in F2, sprint e gare oltre oceano, sono pochi quegli appuntamenti adatti a far debuttare un rookie.

Prendendo la seconda parte di stagione, infatti, Singapore e Suzuka generalmente sono appuntamenti in cui è fondamentale per i piloti trovare il miglio feeling possibile, in Italia vi era l’alternative allocation per quanto riguarda le gomme, mentre Qatar e Stati Uniti erano fuori questione per la sprint, così come lo sarà anche il Brasile. Considerando che quella di Las Vegas sarà una nuova pista per tutti in cui sarà fondamentale trovare rapidamente i riferimenti, rimangono pochi appuntamenti per schierare i giovani debuttanti: Olanda, come ha fatto Ferrari con Robert Shwartzman, Messico e Abu Dhabi.

Oliver Bearman durante il seat fitting con la Haas

Proprio per questo tantissime squadre hanno deciso di far scendere in pista i proprie rookie in FP1, tra l’altro quando l’asfalto è ancora molto sporco, il che renderà difficile trovare subito un buon feeling con vetture che, tra l’altro, nel complesso saranno anche scariche per la rarefazione dell’aria. Durante la prima sessione di prove libere scenderanno in pista ben 5 debuttanti: oltre a Oliver Bearman con la Haas, Frederic Vesti con la Mercedes e Jack Doohan con l’Alpine già annunciati in precedenza, altre due squadra hanno confermato la propria line-up per il fine settimana.

A questi tre team si sono aggiunti Alfa Romeo, il quale farà scendere in pista Theo Pourchaire sulla vettura di Valtteri Bottas, e AlphaTauri, con Isack Hadjar che guiderà la monoposto di Yuki Tsunoda. Inizialmente il piano della squadra di Faenza era quello di far girare Liam Lawson, ma dato che il neozelandese ha già completato più di due Gran Premi sostituendo Daniel Ricciardo, ora non rientra più nella categoria rookie.

Per il pilota francese, attualmente impegnato in Formula 2, sarà la prima volta al volante di una vettura della massima serie: “Sono elettrizzato all’idea di guidare durante le FP1, ma allo stesso tempo sono un po’ teso, visto che non ho mai guidato una monoposto di Formula 1. Farlo per la prima volta in una sessione di prove ufficiali di un Gran Premio è un’impresa non da poco. La squadra non mi ha fissato alcun obiettivo, quindi non mi sento particolarmente sotto pressione e penso di essere preparato al meglio”.

Isack Hadjar attualmente corre in F2

“Dopo l’infortunio di Daniel e il coinvolgimento di Liam, ho lavorato molto di più al simulatore per aiutare i titolari a prepararsi, quindi ho ben capito come funzionato tutti i comandi nell’abitacolo. Ho trascorso del tempo a Faenza per conoscere il team e l’ingegnere che lavorerà con me nelle FP1 era con me al simulatore, quindi ci conosciamo già. L’altitudine del Messico fa sì che questa sia una pista insolita, con meno carico del solito, ma non vedo l’ora di salire in macchina e fare del mio meglio per la squadra. Fin da quando ho iniziato a fare karting da bambino, ho sempre sognato di essere in Formula 1 e voglio ringraziare la Scuderia AlphaTauri e la Red Bull per avermi dato questa grande opportunità”, ha spiegato il francese dell’AlphaTauri.