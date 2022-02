F1 | Mescola di gomme libera al via dei GP anche per i top 10

Dopo otto stagioni la Formula 1 è tornata a mettere mano sul format di qualifica. Nel 2022 è stato apportato un cambiamento di peso, che non impatterà nella definizione della griglia di partenza, ma sulle gomme che i piloti monteranno al via della gara. È infatti stata abolita la regola che domenica imponeva ai piloti di montare sulla griglia di partenza del Gran Premio il set di pneumatici che il giorno precedente era stato utilizzato per passare il taglio della sessione Q2.

La decisione è stata presa nell’ultima seduta dello Strategy Advisory Committee, ed entrerà nel nuovo regolamento sportivo per essere in vigore al via della stagione 2022.

Dopo essere stata introdotta nel 2014, la regola che imponeva il vincolo delle gomme utilizzata in Q2 al via della gara è diventata negli anni uno strumento per concedere un ulteriore vantaggio alle monoposto più performanti.

C’erano effettivamente strategie differenti al via della gara, ma normalmente i top-team sono sempre stati allineati nelle loro scelte. In più la vecchia regola ha spesso penalizzato quei piloti riusciti ad accedere alla Q3 montando gomme soft, ritrovandosi poi a prendere il via del Gran Premio dalla quarta o quinta fila con un compound morbido, mentre alle loro spalle i piloti che non erano riusciti in qualifica ad accedere alla top-10 potevano scattare con gomme medie o hard, mettendosi in una posizione di vantaggio sul fronte strategico.

La curiosità sarà verificare se grazie al nuovo regolamento vedremo strategie differenti o meno. Nelle prime gare potrà essere così, poiché le squadre non hanno ancora una conoscenza approfondita della nuova generazione di gomme 18 pollici, ma in futuro il know-how potrebbe convergere in un’unica direzione, e si potrebbe assistere a gara senza differenze sul fronte strategico. La risposta, come sempre, la darà la pista.