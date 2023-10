F1 | Mercedes: Wolff salta anche la trasferta del Qatar

Il numero di addetti ai lavori che presenzia a tutte le gare in calendario cala progressivamente con l’aumentare del numero dei Gran Premi. Per alcune funzioni è già previsto un turn-over, ma per i ruoli chiave ufficialmente non esistono dei backup. O forse, non esistevano, visto che negli ultimi anni sono diversi i team principal hanno iniziato a saltare alcune trasferte. È il caso di Toto Wolff, assente in Giappone per un intervento ad un ginocchio, che diserterà anche il weekend di Doha.

In assenza di Wolff fino allo scorso anno i ruoli del team principal erano suddivisi tra il responsabile degli ingegneri, Andrew Shovlin, e James Vowles. Il passaggio di quest’ultimo alla Williams ha portato al fianco di Toto, l’ex pilota Jerome D’Ambrosio, formatosi nel ruolo di team principal in Formula E nella squadra al tempo di proprietà di Susie Wolff.

D’Ambrosio sarà presente (come in Giappone) nella postazione solitamente occupata da Wolff, ma come si è appreso dopo la corsa di Suzuka, Toto monitora da remoto e se ritiene necessario intervenire e lo fa anche da casa.

Jerome d'Ambrosio, sarà il sostituto di Wolff nella gestione del team Mercedes a Doha Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

L’estensione del calendario 2024 a 24 Gran Premi imporra a tutte le squadre una formazione di backup anche per le figure di alto livello. “Credo che alla fine saranno solo i piloti e gli ingegneri di pista a farsi sul campo le 24 gare!”, commentava sorridendo un addetto ai lavori, ma non sembra poi così tanto una battuta.