F1 | Mercedes, Wolff: "Austin miglior GP nonostante la squalifica"

La stagione 2023 della Mercedes non è stata ricca di soddisfazioni, complice una vettura che si è dimostrata sotto le aspettative sin dai primi test in Bahrain. Ciò ha poi portato all'abbandono della filosofia a zero pod, inizialmente confermata per lo sviluppo della W14, avvicinandosi così a delle soluzioni viste già sulle monoposto di altre squadre, tra cui Red Bull.

Tuttavia, nel corso del mondiale l'andamento è stato piuttosto altalenante, con risultati di spicco che si sono contrapposti a cocenti delusioni che hanno messo a rischio il secondo posto nel mondiale costruttori, poi confermato solamente all'ultima gara.

Per quanto possa sembrare quasi paradossale, Toto Wolff ha spiegato come, nonostante la squalifica a causa dell'eccessiva usura del pattino sotto al fondo che ha privato Lewis Hamilton del secondo posto ottenuto in pista, il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin rappresenti il miglior appuntamento della stagione per Mercedes.

Photo by: Mark Sutton Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Secondo il Team Principal, al di là della squalifica, giunta anche a causa del poco tempo a disposizione per ottimizzare l'altezza da terra nell'unica sessione di prove libere, con un destino simile a quello di Charles Leclerc, gli ingegneri hanno trovato le risposte che cercavano a livello di sviluppi. Per quel weekend, infatti, la scuderia della Stella aveva portato un nuovo fondo, che il sette volte campione del mondo aveva promosso da due diversi punti di vista: in primis per i miglioramenti portati dal pacchetto in sé, in secondo luogo per il fatto che quelle novità gli avessero garantito maggior fiducia al volante. "Abbiamo introdotto un pacchetto di aggiornamenti che ha funzionato, la macchina si è comportata bene e stavamo dando la caccia al leader. Si potrebbe dire 'beh, siete stati squalificati per una vettura troppo bassa', ma le prestazioni autentiche c'erano ed è stato un weekend divertente", ha spiegato Wolff in un video di review della stagione pubblicato dal team, prima di aggiungere come la squadra fosse rimasta anche incoraggiata dalla correlazione vista tra i dati in pista e quelli in fabbrica ottenuti in fase di sviluppo.

"Ho sempre detto che preferirei avere una macchina veloce a cui è mancata solo la giusta messa a punto. Ovviamente bisogna concludere e portare a casa il risultato, ma questo [quello di Austin] è stato il weekend migliore in assoluto, visto che la correlazione tra la galleria del vento e la pista era buona".

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2a posizione, arriva al Parco delle Ferme

All'opposto, la gara in Brasile, giunta come appuntamento conclusivo del triple header americano, è stata tra le più complesse dell'anno. Quello che nel 2022 fu il teatro dell'unica vittoria stagionale, nel 2023 ha confermato tutti i limiti progettuali di una vettura ancora troppo complessa da comprendere in specifiche circostanze, dato un comportamento imprevedibile e difficile da leggere anche per gli ingegneri. In quel fine settimana, la W14 patì un consumo gomme eccessivo: un fattore che la portò Lewis Hamilton ai margini della zona punti nel Gran Premio della domenica, mentre George Russell fu costretto a parcheggiare la sua vettura ai box a causa di un principio di surriscaldamento della Power Unit.

"Il Brasile è stato difficile perché è stata una gara molto positiva per noi nel 2022. L'anno scorso abbiamo dominato l'intero weekend, la gara sprint e la gara principale, mentre nel 2023 è successo il contrario. Quindi è stato un brutto momento", ha aggiunto Wolff, in quella che per Mercedes è stata la sua prima stagione senza vittorie dal 2011.

Nonostante la performance negativa in quel weekend, Mercedes è poi riuscita a portare a casa il secondo posto nel mondiale costruttori proprio nell'ultimo appuntamento della stagione, battendo la Ferrari di soli tre punti. Un risultato che, all'apparenza, potrebbe essere poco significativo, dato che l'obiettivo della squadra tedesca è quello di vincere il mondiale. Tuttavia, secondo il Team Principal, lottare per la piazza d'onore ha dato una carica in più alla squadra su più fronti.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14

"Non ho mai prestato molta attenzione alla seconda o alla terza posizione, perché ovviamente vogliamo vincere. Ma finire in seconda posizione è stato emotivamente e moralmente importante per la squadra. È stato un bel momento. Da un punto di vista mentale, se me lo aveste chiesto all'inizio della stagione, avrei detto che non era molto rilevante finire in seconda o in terza posizione. Il vantaggio sportivo è quello di avere più tempo nella galleria del vento per il prossimo anno".

"Ma poi c'è una componente finanziaria per tutto il nostro personale in termini di bonus. Devo occuparmi di tutti insieme al mio senior management. Si tratta quindi di una componente molto importante, anche se forse dal punto di vista sportivo non è così rilevante. Concludere secondi è stata una bella sensazione, non me lo aspettavo. Si vedeva il team felice e questo era l'importante", ha aggiunto il Team Principal.