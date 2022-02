F1 | Mercedes W13 con sospensione push e muso a formichiere?

La Mercedes è molto abile a “giocare” con i social. La squadra di Brackley ha postato un tweet nel giorno della caduta dei veli della Haas VF-22 per ricordare la presentazione della W13 che è programmata per il 18 febbraio.

In un’immagine molto scura del teaser si possono delineare alcune linee della nuova freccia d’argento e per “gioco” abbiamo deciso di schiarire la fotografia per scoprire cosa si potesse scorgere della macchina curata da James Allison e Mark Elliott.

Ecco l'immagine schiarita che la Mercedes ha pubblicato ieri: sarà la W13?

Non abbiamo affatto la certezza, quindi, che effettivamente si tratti della W13 in assemblaggio a Brackley, ma è più probabile che sia una vettura di studio dopo l’analisi del regolamento 2022. Allora, senza voler andare in considerazioni troppo spinte, possiamo ricavare due indicazioni che forse dovremmo ritrovare nella Mercedes che verrà mostrata ufficialmente.

Mercedes W13: sospensione push anteriore

Primo: la sospensione anteriore dovrebbe restare fedele allo schema push rod all’anteriore, senza seguire quello che dovrebbe essere l’indirizzo della McLaren: sulla MCL36 la squadra di Woking pare abbia scelto il pull rod, con il tirante al posto del puntone.

Mercedes W13: muso a... formichiere

Secondo: l’andamento della scocca verso l’anteriore evidenzia una linea curva a scendere che lascia intendere uno scavo sotto al telaio per avere un muso a “formichiere”.

McLaren MP4-8 dettaglio del muso a formichiere del 1993 Photo by: Giorgio Piola

E, tanto per rimanere legati alla McLaren come esempio, il nostro Giorgio Piola ci propone il disegno della MP4-8 che adottava questo concetto aerodinamico nel 1993: l’obiettivo era di avere un miglior riempimento d’aria sotto al telaio in modo da aumentare la portata del flusso che può essere incanalato nei tunnel Venturi posti sotto alle pance.

A Brackley hanno scherzato? Può darsi, lo sapremo fra qualche giorno...