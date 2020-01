Mercedes W11: ecco come suona la power unit! (video)

Se per voi quest'anno San Valentino è cerchiato di rosso - o, meglio, di argento - il suono che state sentendo in questo video è musica per le vostre orecchie. Mercedes ha appena diffuso tramite i propri canali ufficiali la prima accensione della power unit della W11, monoposto che verrà presentata il 14 febbraio prossimo.

Leggi anche: Mercedes resta in F1 e Hamilton firma fino al 2022

Pochi secondi, trentasei in totale, in cui sentiamo il V6 turboibrido che sale leggermente di giri prima di esser prontamente spento dagli ingegneri. La diffusione del fire up, come viene chiamato in gergo, è diventata ormai virale negli ultimi anni e serve ad accendere e scaldare il cuore dei tifosi alle prese con la pausa invernale della categoria.

Al volante della Mercedes W11, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas saranno chiamati ad un compito che, per la statistica, non è facile: conquistare la settima doppietta consecutiva tra Campionato del Mondo piloti e costruttori. Lewis e Valtteri andrebbero così a migliorare un record che già appartiene alla casa di Stoccarda, che è riuscita nell'impresa di strappare il primato alla Ferrari dell'epoca d'oro di Michael Schumacher.