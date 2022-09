F1 | Mercedes: un venerdì a due facce a Monza

Raramente la Mercedes ha vissuto dei venerdì semplici in questa stagione, ma quello di Monza è stato a due facce per le Frecce d'Argento. Nella prima sessione, George Russell e Lewis Hamilton si sono attestati in terza e quarta posizione, piuttosto vicini alle Ferrari.

Nel turno del tardo pomeriggio però la musica è cambiata decisamente, non tanto per il quinto ed il settimo posto in classifica, quando per il gap che è salito rispettivamente a sette e ad otto decimi nei confronti del miglior crono di giornata di Carlos Sainz.

Entrambi, però, hanno faticato a trovare una spiegazione concreta a questo passo indietro vissuto a cavallo tra FP1 e FP2. Si prospetta quindi una lunga serata nel box della squadra di Brackley per andare a caccia di risposte.

"Credo che dovremmo farcene una ragione, a dire il vero. E' stata una giornata un po' strana, perché nella FP1 sembravamo piuttosto forti. Ma poi Ferrari e Red Bull sembrano aver fatto un passo avanti rispetto a noi. O forse noi ne abbiamo fatto uno indietro, perché nella FP2 eravamo dietro anche alle McLaren. Questa sera, dunque, abbiamo del lavoro da fare", ha detto Russell.

Hamilton sembra quasi fargli eco: "Abbiamo solo apportato alcune modifiche all'assetto, niente di importante. Ma noi siamo stati molto più lenti o gli altri molto più veloci. Anche provando a dare tutto, non mi sembra che siamo particolarmente veloci".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

In realtà, il più giovane dei due piloti britannici, oggi molto colpiti anche dalla scomparsa della regina Elisabetta, sembra ipotizzare che forse uno dei punti deboli della W13 oggi possa essere stata la parte ibrida, oltre ai soliti problemi di rimbalzamento.

"In generale, ci manca qualcosa. Credo che siamo in una situazione simile alla Red Bull, ma la Ferrari sembra essere un po' meglio. Questo potrebbe rendere le cose più complicate in gara, perché loro potrebbero avere più possibilità di 'giocare', ma sarà qualcosa con cui dovremo fare i conti".

Un argomento su cui poi non sembrano essere troppo d'accordo invece è il gioco di scie. Avendo montato una nuova power unit completa, Hamilton sarà costretto a prendere il via dal fondo dello schieramento, quindi si è detto disponibile ad aiutare il compagno di box.

"Beh, questo fine settimana tocca a George decidere se andare per primo o per secondo, quindi molto probabilmente sceglierà di stare dietro di me. Quindi io farò il mio programma normale e lui avrà un gancio", ha detto Lewis.

Tuttavia, il compagno di squadra non sembra troppo convinto al momento: "Se ti riesce, è una cosa che funziona sicuramente. C'è un alto rischio, ma anche un'alta ricompensa. Quindi è una cosa a cui non diamo molta importanza. Le sessioni di qualifica sono un momento in cui fatichiamo molto in questo senso. Dunque, per il momento, credo che faremo entrambi una sessione normale", ha concluso Russell.