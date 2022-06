F1 | Mercedes: un riforzo per cancellare le vibrazioni?

La Mercedes deve decidere il da farsi della W13: la sensazione è che a Brackley comincino a guardare al futuro perché la monoposto senza le pance sta regalando più grattacapi che soddisfazioni.

Dopo otto anni di successi a raffica era prevedibile una stagione più difficile, ma nessuno nella Stella si aspettava un campionato privo di vittorie, con la freccia d’argento relegata al ruolo di terza forza dietro a Red Bull e Ferrari, e con un distacco medio di circa sette decimi al giro.

C’è molta attesa nella squadra diretta da Toto Wolff per vedere come si comporterà la W13 su un tracciato cittadino come quello azero che alterna due tratti guidati a un ultimo pezzo molto veloce, nel quale le doti aerodinamiche dovrebbero essere esaltate, se il porpoising darà tregua alla macchina che più di ogni altra ne ha sofferto.

In Azerbaijan si è notata una piccola modifica: il profilo alare che contiene il cono anti intrusione superiore e che fa da "vassoio" ai supporti degli specchietti retrovisori mostra un curioso supporto di carbonio che si estende in basso verso la pancia.

Finora non si era mai visto niente che legasse i due elementi. Nemmeno quando c’era chi contestava che quell’ala dovesse essere integrata nella fiancata della freccia d’argento.

I tecnici di Brackley, invece, a Baku hanno inserito questo rinforzo. A cosa serve? Secondo alcuni osservatori a spegnere delle nocive vibrazioni che possono essere causa ulteriore dei frequenti saltelli della monoposto guidata da George Russell e Lewis Hamilton.

Bisogna dire che gli ingegneri di Mike Elliott si stanno prodigando in tutti i modi per estrarre dalla W13 quel potenziale che in wind tunnel si è visto e non rinunciano a ogni possibile soluzione per trovare la via della competitività che sembra preclusa a questa monoposto nata male.