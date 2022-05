F1 | Wolff: "Trovate diverse soluzioni per migliorare le W13"

Il porpoising è il primo, grande nemico di Mercedes. Nella prima parte di stagione 2022 di Formula 1 le W13 sono state lontanissime dagli standard offerti dalle progenitrici, ritrovandosi spettatrici del duello tra Red Bull e Ferrari. Dopo 4 gare, il team di Brackley ha deciso di reagire in maniera importante.

In questo fine settimana andrà in scena il Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale, ma sarà una gara molto importante perché Mercedes porterà aggiornamenti mirati con il preciso intento di diminuire il porposing. Se ciò dovesse accadere, le W13 di Lewis Hamilton e George Russell potrebbero essere abbassate d'assetto e, almeno sulla carta, avvicinarsi alle prestazioni che il team ha visto nelle simulazioni virtuali nelle settimane precedenti al via della stagione.

Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha rivelato che il lavoro svolto dopo il Gran Premio dell'Emilia Romagna svolto a Imola ha dato risposte alla squadra. Ora, però, sarà il momento di vedere se i dati visti a Brackley si avvicineranno o meno a quelli della pista.

"Quando siamo tornati dall'Italia abbiamo imparato molto da quel weekend e, in parallelo, il nostro apprendimenti continuava tra galleria del vento e simulazioni", ha spiegato.

George Russell, Mercedes W13, Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Abbiamo trovato diverse direzioni per migliorare la macchina e faremo esperimenti a Miami per vedere se c'è correlazione con le simulazioni. .Speriamo di confermare il percorso di sviluppo per le prossime gare".

Sebbene il team potesse finire in un vortice di panico dovuto a un inizio di stagione ben differente rispetto alle 8 precedenti, l'approccio è stato comunque molto calmo, metodico, con il preciso intento di risolvere i problemi sorti sin dai test pre-stagionali di Sakhir, in Bahrain.

"Entrambi i piloti hanno lavorato al simulatore prima di Miami e la fabbrica è stata impegnata a produrre aggiornamenti per le prossime gare. Mi viene in mente il detto: 'I mari calmi non fanno buoni marinai'. Questa squadra ha dimostrato la sua resilienza nel corso di tanti anni e il difficile inizio di stagione 2022 ha acceso un fuoco all'interno di ogni membro del team. Siamo tutti determinati a sistemare la situazione", ha concluso Wolff.