F1 | Mercedes svela il progetto di un nuovo campus a Brackley

Mercedes è fortemente impegnata a risollevare le proprie sorti dopo una stagione - saranno due, visti i presupposti della W14 - al di sotto delle aspettative. Un lavoro profondo per cambiare le performance, per migliorarle, ma i progetti vanno oltre la parte sportiva.

Mercedes ha nei propri piani un investimento di 70 milioni di sterline dedicato all'ammodernamento delle infrastrutture di Brackley, ma anche al proprio personale.

Si tratta della creazione di un ambiente completamente pedonale, ma anche della costruzione di nuovi edifici per il marketing, strutture per il tempo libero e ristoranti per contribuire a migliorare l'ambiente di lavoro del team.

Oltre al lavoro di sviluppo svolto nello stabilimento principale di Brackley per incrementare le sue capacità operative. Il team ritiene che il nuovo campus, che dovrebbe essere completato entro la fine del 2025, contribuirà a creare qualcosa senza eguali in Formula 1.

Toto Wolff, team principal e amministratore delegato del team Mercedes di Formula 1, ha dichiarato a Motorsport.com: "Il campus di Brackley è stato costruito per ospitare 350 persone, mentre oggi siamo a 1250".

"Lo sviluppo del campus negli ultimi 5 anni è avvenuto a un ritmo sorprendente e ora sembra un team di Formula 1 con strutture moderne e all'avanguardia. Ma quello che intendiamo fare è espandere il campus con diversi nuovi edifici e creare un polo in stile moderno, con molte aree di ritrovo, ristoranti, palestre all'avanguardia, nuovi edifici per il marketing e l'uscita di tutte le auto".

"Vogliamo che diventi un piccolo villaggio a sé stante, con tutti i servizi e i vantaggio che si aspetta da un ambiente in stile Silicon Valley".

Rendering della nuova sede della Mercedes Photo by: Mercedes AMG

Mercedes ritiene che un fattore chiave per garantire il successo a lungo termine in Formula 1 sia investire nelle persone e nell'ambiente in cui operano. Quindi, al di là degli sforzi immediati computi per aiutare il personale, tra cui un aumento di stipendio per il 2023 in linea con l'inflazione al consumo, che nel Regno Unito si aggira intorno al 10%, la Mercedes considera essenziale ciò che offre nel suo stabilimento di Brackley.

Wolff ha aggiunto: "Tutto questo è ovviamente fatto per il nostro personale. Non stiamo cercando di vincere qualche premio architettonico. Non è come alcuni dei nostro concorrenti di 20 anni fa, dove ci si perde e probabilmente si enfatizza di più l'architettura. Qui la forma segue la funzione, non il contrario. Tuttavia, tutto è stato fatto per creare un luogo fantastico in cui lavorare e trascorrere del tempo".

Mercedes ha lavorato su 30 progetti diversi per migliorare le sue strutture, spendendo sino a ora 40 milioni di sterline e impegnandosi per altri 30 milioni di sterline nelle prossime fasi.

I miglioramenti della fabbrica comprenderanno anche tutti gli aspetti degli obiettivi NetZero del team, ovvero l'alimentazione al 100% con energia rinnovabile proveniente da fonti interne ed esterne. Anche il nuovo parcheggio includerà un impianto solare in loco.

Si sta anche cercando di contribuire allo sviluppo della biodiversità nell'area e di utilizzare solo materiali riutilizzabili e riciclabili, ove possibile, per nuove costruzioni. I nuovi edifici saranno inoltre progettati per raggiungere un obiettivo di riciclaggio superiore ai 60% per i rifiuti degli uffici.

Rendering della nuova sede della Mercedes Photo by: Mercedes AMG