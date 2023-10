F1 | Mercedes scatta con Hamilton, ma la Ferrari para il colpo

Se la sfida mondiale fosse tra Ferrari e Mercedes saremmo davanti ad un duello entusiasmante e dagli esiti imprevedibili. Dopo diciannove gare i pregi e i difetti delle due monoposto sono ormai noti, la SF23 è superiore sul giro veloce, la W14 ha il suo terreno di caccia migliore nel passo gara.

Al termine del Gran Premio del Messico il bilancio è stato di ventisette punti ciascuna, un pareggio che lascia inalterato il gap di venti lunghezze che separa le due squadre nella classifica Costruttori. Chi ha più da recriminare è la Ferrari, anche per cause anche al di fuori del suo controllo.

Max Verstappen fa un altro sport, al via ha preso il comando sfilando al comando in curva 1 per la quinta volta in sei anni. Ma quando al giro 19 il campione del mondo è rientrato ai box per la prima sosta, il vantaggio su Leclerc (nonostante l’ala danneggiata al via dal monegasco nel contatto con Perez) era inferiore ai cinque secondi, lo stesso margine che Charles aveva su Lewis Hamilton. Tra i due, Carlos Sainz, impegnato (con successo) nel difendere la terza posizione dagli attacchi della Mercedes.

Dopo la sosta di Verstappen si sono fermati anche Hamilton al giro 24 e Russell due tornate dopo. La Ferrari ha proseguito, ed a quel punto la sua strategia degli uomini del Cavallini è diventata chiara: gara ad una sosta con il passaggio dalle gomme medie alle hard. In quella fase di gara era certo che Verstappen avrebbe effettuato due pit-stop, mentre la Mercedes, avendo anticipato le due soste, avrebbe valutato il da farsi dopo il quarantesimo giro.

Ad Hamilton è riuscito l’undercut su Sainz, ma non su Leclerc. Quando la Ferrari ha richiamato ai box i suoi due piloti (Sainz al giro 30, Leclerc la tornata successiva) Lewis è sfilato dietro Charles, staccato di 2”744, mentre Sainz ha mantenuto la quarta posizione. Al giro 34 c’è stato il violento incidente di Kevin Magnussen che ha costretto la direzione gara a interrompere la corsa in regime di bandiera rossa, un imprevisto che ha complicato non poco la gara dei due ferraristi.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Sia Leclerc che Sainz non disponevano più di gomme nuove, le due possibilità erano tornare in pista con le hard pochi giri prima, o montare il set di medie utilizzano nella sessione Q1 di sabato. “Non credevamo di poter completare i 37 giri ancora da percorrere con le medie usate - ha commentato dopo la corsa Frederic Vasseur – era una scelta un po' ambiziosa”.

La Ferrari è andata sul sicuro, lasciando sulle due monoposto i set di hard, Verstappen ne ha approfittato per montare un secondo set nuovo di hard mentre Hamilton non ha esitato a puntare su un treno di medie utilizzato in Q1. Una scelta non priva di rischi, quella della Mercedes, ma rivelatasi poi fondamentale per la rimonta di Lewis fino alla seconda posizione.

Con le gomme medie Hamilton è stato in grado di superare Leclerc al giro 40, e di arrivare sul traguardo in seconda posizione ottenendo anche il giro più veloce nell’ultima tornata. Per Leclerc lo stint sulla hard si è rivelato invece più difficile del previsto. Il passo non è stato all’altezza della prima parte di gara, Charles non ha potuto contenere l’assalto di Hamilton nonostante il suo muretto box lo avesse informato che la gomma di Lewis sarebbe crollata dopo pochi giri. La pista ha poi detto altro.

“Abbiamo faticato alla ripartenza con le gomme hard – ha ammesso Vasseur – in questo frangente Lewis è riuscito a scavalcare Charles, ma per noi sarebbe stato veramente al limite riuscire a terminare la gara con le medie. Dobbiamo continuare a lavorare per ridurre la differenza di ritmo che abbiamo tra la prestazione sul giro secco e il nostro passo gara, dato che soprattutto sulle hard abbiamo faticato troppo contro i nostri avversari diretti che oggi sono riusciti a gestire le gomme molto meglio di noi”.

In un altro scenario forse la Ferrari si sarebbe fidata di sé stessa, ma davanti alla possibilità di ritrovarsi negli ultimi giri di gara con una gomma media in crisi, ha preferito non mettere a rischio la terza e quarta posizione. Era realisticamente difficile prevedere il ritmo a cui poi è stato completata la seconda metà di gara, ma come si è visto nel caso di Russell (crollato negli ultimi giri) sarebbe bastato qualche giro in bagarre per mettere a rischio anche il gradino più basso del podio. La terza e quarta posizione non sono certo un bilancio da applausi, ma era importante parare il colpo rispetto alla Mercedes, soprattutto dopo la delusione di Austin e soprattutto con Charles Leclerc.