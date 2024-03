F1 | Mercedes: Resta e Sampò nell'enclave ferrarista di Brackley

La tradizione continua. Alla Ferrari non hanno trovato terreno fertile per dare sfogo alle loro ambizioni e capacità e sono dovuti andare in casa della concorrenza per dimostrare appieno le proprie qualità. La linea privilegiata Maranello – Brackley si è riaperta, perché ad azione corrisponde reazione.

Fred Vasseur è andato a rimescolare le carte della Mercedes: a Toto Wolff ha "rubato" Lewis Hamilton per il 2025, siglando il colpo di mercato dell'anno, il responsabile della Driver Academy, Jerome D'Ambrosio dopo che aveva convinto il connazionale Loic Serra a lasciare la Stella per diventare nel 2025 il tecnico del Cavallino. Il francese, entrando nello staff di Enrico Cardile, dovrà concepire la monoposto 2026 non appena avrà concluso il suo periodo di gardening, visto che Loic, ancora operativo, lascerà Mercedes nei prossimi giorni e il suo posto verrà preso da una promozione interna.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG

L’approdo di Simone Resta a Brackley, quindi, ha proprio il sapore di uno… scambio: si sono aperte delle porte girevoli e l’ingegnere imolese, che ha trovato sbarrati gli accessi della Gestione Sportiva al suo ritorno a Maranello dopo tre anni da direttore tecnico in Haas, ha pensato bene di salire sull’ascensore che porta dritto in Gran Bretagna per dare una svolta alla sua carriera.

Resta diventa lo Strategic Development Director con il compito di tirare le prime righe di una Mercedes per il regolamento 2026 che dovrà nascere senza gli errori che hanno caratterizzato le ultime frecce nero-argentate.

Aldo Costa in Mercedes: oggi è direttore tecnico Dallara

E la memoria non può che andare ad Aldo Costa, il pioniere ferrarista che ha aperto il percorso nel 2011, seguito proprio da James Allison nel 2015, dal motorista Lorenzo Sassi nel 2017 e da Giacomo Tortora nel 2020 che era il responsabile della dinamica del veicolo e del simulatore.

Giacomo Tortora

In scia a Simone, che ottiene in Mercedes il ruolo prestigioso che a Maranello non hanno voluto dargli, giunge a Brackley anche Enrico Sampò che diventerà head of performance software applications.

Enrico Sampò, Ferrari, Head of driving simulator che nel 2025 andrà in Mercedes

L’ingegnere di Bagnolo Po si porterà dietro l’esperienza del simulatore Ferrari, considerato fra i più evoluti e moderni dell’attuale F1, dando impulso allo sviluppo nell’area della simulazione di Brackley dopo che anche la W15, come le due monoposto precedenti, rivela una correlazione inadeguata fra galleria del vento e pista. È curioso rilevare come la battaglia non si combatta solo in pista, ma anche nelle factory che sono strutture in continua evoluzione per recepire le ultime innovazioni che la tecnologia mette a disposizione.

È interessante notare come James Allison, andato in rotta con Sergio Marchionne, presidente Ferrari d’allora, abbia creato una sorta di enclave del Cavallino alla Mercedes: non è un mistero che Simone Resta, proprio come Lorenzo Sassi, fossero due figure di riferimento del direttore tecnico britannico quando era a capo della GeS e con il quale avevano trovato anche un buon legame umano.

La Mercedes ha cercato una figura esperta che abbia la conoscenza completa di una monoposto di F1: dopo aver dominato l’era delle vetture ibride, la Stella ha “toppato” con le monoposto a effetto suolo per cui ha l’occasione per rilanciarsi con il nuovo regolamento 2026 che proporrà sfide molto complicate, non facili da risolvere.

La F1 moderna è il frutto di un lavoro di gruppo, ma è incredibile come una persona demotivata in un ambiente possa rifiorire in un altro, dando un importante contributo al risultato. Resta entrerà a Brackley a inizio 2025, proprio come Serra a Maranello: scopriremo quale dei due ingegneri senior darà il suo apporto in staff che puntano molto sulla stabilità. Bella sfida…