Mercedes: quarto motore per Bottas ad Abu Dhabi

Esattamente come nello scorso Mondiale, Valtteri Bottas dovrà ricorrere ad una quarta power unit per completare tutte le prove in calendario.

Il ritiro a venti giri dal termine nel Gran Premio del Brasile ha lasciato pochi dubbi sul destino del motore del finlandese e, alla vigilia del weekend di Abu Dhabi, è arrivata anche la conferma ufficiale: Bottas a Yas Marina utilizzerà una nuova unità termica.

Non è ancora chiaro se la Mercedes deciderà di sostituire anche altri elementi della power unit, o se (come accaduto nel caso di Leclerc in Brasile) sostituirà solo il V6 limitando a dieci le posizioni di penalità da scontare sulla griglia di partenza di Yas Marina.

Lo scorso anno Bottas accusò maggiori problemi di affidabilità sul fronte power unit rispetto a Lewis Hamilton e fu costretto a montare una quarta power unit completa alla vigilia del Gran Premio del Belgio (per poter utilizzare l’ultima specifica) partendo dall’ultima posizione dello schieramento.

Il finlandese rimontò fino alla quarta piazza finale, impresa più semplice a Spa di quanto appaia sul circuito di Yas Marina.

A mandare in penalità Bottas fu un problema accusato durante il Gran Premio d’Austria, che lo costrinse ad anticipare la PU numero 3 nella successiva gara di Silverstone.

Dodici mesi dopo è stata invece una doccia fredda arrivata a 500 chilometri dal termine del ciclo di vita della power unit, ma fortunatamente per Valtteri la piazza d’onore nel Mondiale è già matematicamente sua da tempo.