F1 | Mercedes punta a Schumacher, Mick: "E' bello, valuterò"

Il tedesco ha scoperto questa settimana che non correrà in F1 il prossimo anno dopo che la Haas ha deciso di non rinnovare il suo contratto, ingaggiando invece Nico Hulkenberg come compagno di Kevin Magnussen.

Con tutti i posti sulla griglia di partenza della F1 occupati, Schumacher ha dovuto valutare altre opzioni per il 2023, fra cui un potenziale ruolo di riserva.

In passato Wolff aveva dichiarato che avrebbe cercato di parlare con Schumacher solo se avesse perso il suo sedile alla Haas, ritenendo che meritasse di mantenere il suo posto nel circus.

"La Mercedes è un marchio fantastico e ciò che ha raggiunto in Formula 1 è incredibile - ha dichiarato Mick dopo le qualifiche di sabato ad Abu Dhabi - Sicuramente sto valutando le opzioni, e la Mercedes ne fa parte".

Nel frattempo Wolff aveva ribadito il suo interesse a ingaggiare Schumacher, sottolineando i forti legami tra la famiglia di Mick e la Mercedes. Il padre Michael è tornato in F1 con la Stella nel 2010 dopo tre anni di assenza e ha pure gareggiato con le sportscar per la Casa tedesca.

"Mick è una persona che ci è sempre stata a cuore per via di Michael e di tutta la famiglia Schumacher - ha detto Wolff - Ralf ha corso a lungo nel DTM per noi, suo figlio corre con la Mercedes in GT e Mick è un giovane intelligente e ben educato. Ha avuto molto successo nelle formule junior".

"Crediamo di poterci occupare di lui se ci dovessero essere le condizioni, sarebbe un elemento adatto alla squadra, ma non abbiamo ancora messo nero su bianco. Non ci siamo ancora confrontati, ma ora sta a noi avvicinarlo. Cercheremo di capire se la sua manager, Sabine Kehm, vorrà, e poi vedremo come andrà a finire".

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Alla domanda sul significato che può avere il legame Mercedes-famiglia Schumacher, Mick ha così risposto: "Mio padre ha fatto il passaggio dalla Ferrari alla Mercedes tempo fa. Non vedo un motivo valido per non fare lo stesso. Come ho detto all'inizio della settimana, ora ho tempo a disposizione e quindi valuterò tutte le opzioni sul tavolo per prendere la decisione giusta per me".

"Ma è sicuramente molto bello sentire quello che la Mercedes e soprattutto Toto dicono di me".

La Mercedes ha bisogno di un nuovo pilota di riserva per il 2023, dato che gli attuali sostituti, Nyck De Vries e Stoffel Vandoorne, lasceranno entrambi la squadra al termine della stagione. L'olandese si andrà all'AlphaTauri, mentre il belga diventerà il pilota di riserva dell'Aston Martin.

La Mercedes non è per altro riuscita a ingaggiare Daniel Ricciardo come riserva, ora destinato a diventare il terzo pilota della Red Bull.