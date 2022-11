Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

F1 | Mercedes: prove di apertura del DRS a Interlagos La Stella si è presentata in Brasile con un'ala posteriore da medio carico: i tecnici di Brackley nei box hanno effettuato delle prove di apertura dell'ala mobile per trovare la giusta taratura in funzione del carico che viene esercitato sul profilo. Si tratta di un'operazione che può essere controllata da un computer e che consente di scegliere l'attivazione più adatta a questo circuito.