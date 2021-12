Mercedes: provata la pistola elettrica cordless per i pit stop

Si chiama e-Gun e sarà la grande novità che vedremo nel paddock della Formula 1 nel 2022. È un avvitatore elettrico prodotto dall’italianissima Dino Paoli, l’azienda specializzata di Reggio Emilia, che avrà il pregio di rivoluzionare i pit stop durante i GP dal prossimo campionato.

La Mercedes ha fatto le prime prove nell’ultimo appuntamento di Abu Dhabi con una pistola sperimentale cordless che si è vista a Yas Marina, ma l’innovazione tutta tricolore che sta per arrivare avrà un effetto molto importante non solo nell’efficacia dei cambi gomme, ma in generale offrirà un grande vantaggio ai team che si convertiranno al sistema elettrico, perché potrebbe far scomparire la vistosa attrezzatura in pit lane necessaria a far funzionare i quattro avvitatori pneumatici con tanto di bombole e il “castello” in carbonio e titanio.

Scomparirà l'equipaggiamento per i pit stop l'anno prossimo? Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Nella sostenibilità che la F1 va cercando sarebbe un grosso salto in avanti, riducendo il materiale che dovrà essere trasferito da un circuito all’altro per il mondo, ma i vantaggi arriveranno anche a livello prestazionale, perché i meccanici addetti alla pistola avranno una maggiore autonomia di movimento e, quindi, un più preciso puntamento del dado ruota.

Si sta sviluppando l’e-Gun che sarà un avvitatore elettrico che dovrà avere le performance dell’Hurricane, la pistola in uso fino a oggi che ogni team ha personalizzato nella gestione elettronica del “rilascio” della vettura una volta chiusi i quattro dadi delle ruote.

A dispetto dell’Hurricane, per esempio, ci sarà una grande semplificazione perché non ci sarà bisogno di un invertitore: il comando elettrico permetterà l’immediata inversione della rotazione (svita e avvita) e potrà fermare l’avvitatore a coppia raggiunta, evitando l’esubero di potenza causa, a volte, dello spanamento del filetto del dado.

L’immagine di Giorgio Piola, inoltra, mostra come sia stata ridisegnata la pistola per accedere al dado del cerchio da 18 pollici che ha un offset molto diverso e, soprattutto, dispone di una carenatura in carbonio che certamente rende più complicato il pit stop, richiedendo una precisione del meccanico addetto all’avvitatore ancora maggiore rispetto a quest’anno.

Non devono sorprendere, quindi, gli esperimenti per customizzare l’e-Gun nel momento in cui ciascun team avrà messo a punto il suo sistema. Ogni avvitatore avrà la carica necessaria a garantire la copertura di un GP senza ricarica della batteria, ma è evidente che si tratta di un sistema che andrà sviluppato con l’esperienza.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, effettua il pit stop: nel 2022 non vedremo più la struttura pneumatica per i cambi gomma Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images