F1 | Mercedes omologata: ecco un dettaglio del telaio W13-01

La Mercedes ha pubblicato sui social un’immagine della targhetta che identifica il telaio 01 della F1W13, vale a dire la monoposto che sarà presentata in streaming il 18 febbraio.

La squadra di Brackley ci ha tenuto a far sapere che la scocca è stata omologata dalla FIA il 13 gennaio scorso, mentre noi avevamo riportato che la monoposto argento non aveva superato il primo crash statico laterale, quello anti-intrusione. Non era sbagliata la notizia, quanto la tempistica e per questo ce ne scusiamo con il team e i lettori.

In effetti il primo tentativo era andato a vuoto, ma i tecnici diretti da James Allison e Mike Elliot avevano già pronto un piano B che ha permesso al team campione del mondo Costruttori di ottenere agevolmente l’ok della Federazione Internazionale perché la vettura potesse scendere regolarmente in pista il 23 febbraio in occasione dei test pre-season che inizieranno sul circuito di Barcellona.

C’è molta attesa per la W13 che dovrà riscattare con il nuovo regolamento il mondiale perso all’ultimo giro del GP di Abu Dhabi dalla W12, l’unica vettura della Stella nell’era ibrida a non aver centrato il titolo piloti.

Il punto di forza sarà ancora una volta la power unit che dovrebbe fare la differenza sulla concorrenza, ma c’è curiosità su quali saranno le scelte fatte sul telaio, visto che ci sono diversi modi di interpretare le monoposto a effetto suolo. Le indicazioni portano a un interasse piuttosto vicino al limite concesso dal regolamento, con pance strette e piuttosto alte che andranno disegnare le fiancate sopra i due tunnel Venturi.