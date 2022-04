F1 | Mercedes non porta novità: "confonderebbero le idee"

Mercedes è ancora alla ricerca di se stessa. La W13, dopo aver incantato per forme a dir poco azzardate e idee progettuali-aerodinamiche molto differenti dalle dirette rivali, è caduta in un baratro profondo, in cui il porpoising - effetto aerodinamico che fa letteralmente rimbalzare la vettura sui rettilinei una volta superati i 250 km orari - è l'effetto dominante che spinge e tiene giù la monoposto che avrebbe dovuto proseguire il filotto di titoli iridati del team che ha sede a Brackley.

Le prime tre uscite della stagione sono state magre di successi: zero vittorie. I due podi ottenuti da Lewis Hamilton in Bahrain e da George Russell in Australia hanno fatto da delicato lenitivo a una situazione tecnica grave, inaspettata, che ha messo nei guai il team e che sta impegnando 7 giorni su 7 il reparto progettazione della squadra campione del mondo in carica.

Passato il primo giro di gare extra europee, arriveranno a breve un paio di appuntamenti nel Vecchio Continente, inframezzati dal Gran Premio di Miami, che si svolgerà in Florida tra poche settimane. Il primo di questi è Imola. Mercedes era attesa a portare novità importanti per quanto riguarda le W13, ma così, almeno all'Enzo e Dino Ferrari, non sarà.

A spiegare la situazione sono stati George Russell e Toto Wolff. Troppi i guai ancora presenti sulla W13 e poche le soluzioni trovate. Portare nuove componenti non ha senso in questo momento se prima non saranno risolti i problemi cronici che, stando a quanto dice il team, stanno bloccando il potenziale del progetto.

"Sfortunatamente non c'è niente di grosso in cantiere, almeno a breve termine", ha detto Russell. "Non arriveranno grosse novità da un giorno all'altro. Ci vorrà un certo numero di gare. Arriveranno solo piccole cose, faremo forse passi avanti, ma siamo certi che anche i nostri rivali faranno lo stesso, quindi potrebbe non essere chiaro quando e come la W13 farà progressi, perché Ferrari e Red Bull li faranno a loro volta".

"Mi piacerebbe dire: 'Abbiamo fatto un sacco di progressi', ma penso che dobbiamo guardare i tempi sul giro. Non abbiamo affatto chiuso il gap che ci separa da Ferrari e Red Bull. Sappiamo che abbiamo un sacco di lavoro da fare, ma sono fiducioso, possiamo farcela".

"Sappiamo che abbiamo potenziale, la macchina lo ha. Ma abbiamo davvero tanto lavoro da fare per sbloccare il potenziale. Non succederà da un giorno all'altro, nemmeno la prossima gara. Ma penso che con il tempo ci arriveremo. Quindi, per il momento, se continuiamo a raccogliere questo risultati, rimarremo tutto sommato a contatto nelle parti alte della classifica".

Toto Wolff, boss del team Mercedes di F1, ha spiegato per quale motivo la squadra di Brackley non abbia portato cose nuove in Australia. L'obiettivo è capire bene i punti deboli della W13 e poi risolverli. A nulla sarebbe servito portare novità: anzi, avrebbe potuto confondere ulteriormente le idee di una squadra mai così in difficoltà dal 2014 a oggi.

"Penso che il team stia ancora capendo la macchina, capendo come funzionano le gomme. Niente di quello che abbiamo fato in questo fine settimana ha sbloccato il potenziale aerodinamico o ha ridotto il porpoising. Siamo ancora allo stesso punto di prima".

"E' per questo che non ha senso portare aggiornamenti, perché ci confonderebbe ancora di più. forse è il fatto che più downforce hai, peggiore è il porpoising. Quindi stiamo ancora imparando".