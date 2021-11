F1 | Mercedes non farà appello contro la squalifica di Hamilton

La Mercedes non farà appello contro la squalifica inflitta a Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del GP del Brasile valida per determinare la griglia di partenza della Sprint Qualifying.

A comunicarlo è stato lo stesso team anglo – tedesco tramite i propri canali social. Hamilton, dopo aver ottenuto la pole al venerdì con un margine di 4 decimi su Verstappen, è stato retrocesso in fondo alla griglia di partenza della Sprint Qualifying che prenderà il via alle 20.30 ore italiane a seguito della irregolarità riscontrata sull’ala posteriore della sua monoposto.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Nello specifico l’elemento aerodinamico in verifica non ha rispettato la luce massima di 85 mm fra il profilo principale e il flap mobile. Gli steward hanno convenuto che l’irregolarità era dovuta a un gioco fra gli elementi o all'attuatore del DRS o ai supporti delle paratie laterali, o alla combinazione di tutti questi elementi, se non all’errato montaggio delle parti, ma hanno escluso il dolo da parte di Mercedes dato che l’ala posteriore era già stata verificata più volte nel corso della stagione senza mai risultare irregolare.

Mercedes, che avrebbe avuto la possibilità di appellarsi alla squalifica, ha fatto sapere non voler esercitare questo diritto preferendo provare a vincere il titolo in pista e non nell’aula di un tribunale.