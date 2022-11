F1 | Mercedes non darà priorità al record di Hamilton ad Abu Dhabi

Lewis Hamilton si presenta al Gran Premio di Abu Dhabi di questo fine settimana con un'ultima possibilità di mantenere il suo record di almeno una vittoria in ogni stagione in cui ha gareggiato, a partire dal 2007.

Il record di Hamilton di 15 stagioni consecutive con una vittoria è attualmente pari a quello di Michael Schumacher, stabilito tra il 1992 e il 2006, anche se Schumacher non è riuscito a vincere nel 1991, quando ha debuttato a metà stagione.

La Mercedes ha ottenuto la sua prima vittoria dell'anno in Brasile lo scorso fine settimana, quando George Russell l'ha preceduto in una clamorosa doppietta, segnando il ritorno al vertice della squadra di Brackley dopo un inizio che l'aveva vista faticare nel confronto con Red Bull e Ferrari.

Ma il team principal Wolff ha detto che non c'è alcun piano per dare priorità a Hamilton nell'ultima gara solo per mantenere vivo il suo record di vittorie, sottolineando che il sette volte campione del mondo ne aveva precedentemente ignorato l'importanza.

"Credo che Lewis non abbia bisogno di alcuna priorità, e non è quello che vorrebbe", ha detto Wolff. "Credo che abbia già detto che questo record di vincere una gara in ogni singola stagione non è prioritario per lui".

"È più importante riportare la vettura al suo livello, e correre per ottenere più vittorie l'anno prossimo e, si spera, lottare per il campionato".

In precedenza, Hamilton aveva dichiarato che il mantenimento del record aveva "zero importanza" per lui, mentre l'obiettivo principale era quello di rendere la Mercedes competitiva e di trarre insegnamenti per il 2023.

"Non sono concentrato sul record, ma ovviamente sto cercando di vincere quest'anno", ha dichiarato a settembre. "Ma il record non è importante per me, perché non mi interessano i record in generale".

Lewis Hamilton congratulates teammate George Russell on his maiden F1 win. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

In Brasile, Hamilton si è ripreso dopo un contatto iniziale con Max Verstappen, poi penalizzato per l'accaduto, per concludere la gara al secondo posto.

Il britannico è stato libero di battagliare con Russell alla ripartenza dell'ultima Safety Car, ma non è mai riuscito ad avvicinarsi abbastanza per lottare per la vittoria, dovendosi accontentare di tagliare il traguardo in seconda posizione.

Dopo la gara di Interlagos, Hamilton ha dichiarato che il fatto di aver vinto una gara è un "grande, grande segnale" per la Mercedes in vista del prossimo anno, dopo aver lavorato duramente per risolvere il problema principale della W13.

"È stato difficile, perché abbiamo continuato a provare e provare e provare, e ogni volta che arrivava qualcosa di nuovo, avevamo ancora i problemi che c'erano prima", ha detto Hamilton.

"Quindi questo è davvero, davvero enorme. Sappiamo dov'è la nostra stella polare, sappiamo dove dobbiamo mettere tutto il nostro impegno quest'inverno. Sono molto orgoglioso della squadra per l'incredibile lavoro svolto. Senza di loro non saremmo qui oggi".