F1 | Mercedes, no giochi di squadra: Lewis doveva raffreddare la PU

Gioco di squadra? No, piuttosto un consiglio. Anzi, un suggerimento da seguire scrupolosamente per evitare guai di natura tecnica. E' questo ciò che è emerso dal debriefing Mercedes dopo il Gran Premio d'Australia, dove George Russell ha colto il primo podio da quando corre per il team di Brackley, proprio davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton.

Proprio Hamilton, dopo il pit stop effettuato da Russell, si è trovato alle spalle del compagno di squadra e, con il ritiro di Verstappen, in lotta per il podio proprio nelle ultime tornate della gara.

Hamilton aveva evidentemente l'intenzione di provare a ricucire il divario da Russell per contendergli il podio, ma dal box hanno intimato Lewis di non procedere ad avvicinarsi verso il compagno di squadra per evitare di surriscaldare la sua W13.

"Mi avete messo in una posizione davvero difficile", ha detto via radio Hamilton. Ma a fine gara questo team radio è stato spiegato. Lewis parlava proprio del surriscaldamento della vettura, non di eventuali giochi di squadra od ordini di scuderia.

"Era tutta questione di raffreddamento del motore e di mantenere la power unit fresca durante la gara", ha spiegato e sostenuto questa tesi James Vowles, direttore delle strategie di Mercedes.

"Spingiamo tutto al limite, come si può immaginare, e il raffreddamento del motore è vitale. Tutti cercano di chiudere la carrozzeria o creare diversi design per le prese d'aria sulla parte posteriore della vettura".

"Queste decisioni sono prese al sabato, ma la gara è domenica. 24 ore dopo. In quella particolare circostanza l'ambiente era più caldo di qualche grado rispetto alle nostre previsioni".

"Durante la gara, se Lewis avesse dovuto seguire una vettura, avrebbe compromesso ciò che stava facendo. ha dovuto uscire dall'aria sporca derivante dalla vettura davanti a lui e assicurarsi di avere aria fresca per abbassare la temperatura della power unit".

"Fare questo, però, rende incredibilmente difficile correre se hai vetture davanti a te. Per questo abbiamo mandato quel messaggio a Lewis nel corso della gara, proprio mentre era dietro a Russell".