Mercedes: nessun cambio di motore a Monza

Ne ha parlato Toto Wolff in un’apparizione al Salone dell’auto di Monaco, ma non è programmata alcuna sostituzione di motore nel team Mercedes.

Le sibilline parole del team principal avevano lasciato intendere che a Monza la Stella avrebbe potuto fare ricorso a una power unit nuova per utilizzare nel GP d’Italia un’unità fresca sui lunghi rettilinei dello stradale dove è indispensabile esprimere le velocità massime.

Le chiacchiere avevano alimentato le voci di un possibile problema di affidabilità sui propulsori realizzati a Brixworth che avrebbe obbligato la Mercedes a fare ricorso all’unità numero 4 pagando proprio nel “tempio della velocità” la prima penalità.

La squadra di Brackley, invece, fa sapere che nella gara italiana non è prevista alcuna sostituzione di motore, tenuto conto che il motore 3, inizialmente previsto proprio a Monza è stato anticipato a Spa Francorchamps.

Il team campione del mondo, quindi, sfrutterà un 6 cilindri turbo con una vita di nemmeno due weekend di gara (in Belgio non si è corso per la pioggia): la Mercedes deve sfruttare la veloce pista tricolore per rispondere con un successo all’affermazione di Max Verstappen a Zandvoort che ha portato l’olandese nuovamente in testa alla classifica del mondiale piloti.

Monza, quindi, avrà un valore molto importante nell’andamento della stagione, perché se il GP d’Italia dovesse andare nella direzione della Red Bull significherebbe che anche il mondiale potrebbe prendere l’indirizzo di Milton Keynes. E, per questo, non sono concessi errori che si pagherebbero molto cari…