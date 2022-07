F1 | Mercedes: lo sviluppo misterioso per stupire al Ricard

Per lo staff tecnico della Mercedes la stagione 2022 è un vero e proprio incubo. I limiti del progetto W13, emersi subito dopo aver mosso i primi passi, hanno tolto il sonno agli ingegneri di Brackley, impegnati in una rincorsa senza soste per cercare la via d’uscita.

Mese dopo mese ha preso forma lo scenario peggiore, con momenti di soddisfazione che hanno fatto ipotizzare un definitivo salto in avanti, seguiti subito dopo da bruschi ritorni al punto di partenza.

Una svolta però c’è stata, nel weekend di Silverstone, quando le simulazioni completate dalla squadra prima del via della gara indicavano Hamilton come possibile candidato al successo.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, terzo in Austria, spruzza FerrariTrento dal podio Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Non erano calcoli errati, perché in effetti dopo oltre metà corsa Lewis era staccato dal leader Charles Leclerc da una manciata di secondi, tanto da condizionare non poco le scelte del box ferrarista.

È sembrata una Mercedes definitivamente fuori dal tunnel ed, invece, ecco Spielberg, dove a dispetto di un buon risultato (Hamilton ha ottenuto il suo terzo podio consecutivo) c’è stata l’ennesima marcia indietro, visto che sotto la bandiera a scacchi Lewis si è trovato staccato di oltre quaranta secondi dal vincitore Leclerc.

Un margine in parte dovuto alla difficile posizione di partenza dello stesso Hamilton (a causa dell’incidente in qualifica) ma in ogni caso il ritmo in gara non è stato all’altezza di quanto visto nella precedente tappa inglese.

In questo scenario è difficile prevedere a cosa potrà ambire la Mercedes al Paul Ricard. Già dopo il Gran Premio di Monaco la squadra indicava la tappa francese come la più attesa, sia per la l’asfalto (molto liscio) che per la conformazione della pista, con curvoni veloci e pochi cordoli da prendere, facendo intendere che gli obiettivi potrebbero essere più ambiziosi rispetto a quanto visto finora.

Incidente di Lewis Hamilton, Mercedes W13, nelle qualifiche del GP d'Austria Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Non è però la prima volta in questa stagione che la Mercedes crea aspettative alla vigilia di un weekend di gara, ritrovandosi poi domenica sera a fare i conti con bilanci decisamente diversi.

Ci sono però degli aspetti che inducono a credere che in Francia potremmo vedere la miglior Mercedes (fin qui) della stagione, in linea con il rendimento di Silverstone e forse (come sperano a Brackley) anche un po' meglio.

Oltre agli aspetti già citati, al Paul Ricard ci saranno degli aggiornamenti tecnici, che nel team hanno prontamente minimizzato. Dalla Mercedes fanno sapere che si tratterà di modifiche così piccole da sfidare ad individuarle, ma nel paddock c’è anche chi sostiene che ‘poco visibili’ non vuol dire ‘poco importanti’.

Ciò che è certo è che il lavoro sul progetto W13 continua a pieno ritmo, l’unico vincolo è legato al budget cap, perché la squadra continua a credere nella possibilità di poter tirare fuori il misterioso potenziale (perché dopo 11 weekend di gara ormai tale è…) visto in galleria del vento e nelle simulazioni.

Altre novità tecniche saranno portate la settimana successiva a Budapest, a completamento del lavoro pianificato prima della pausa estiva. Gli otto giorni che separano il Gran Premio di Francia da quello d’Ungheria saranno un passaggio molto importante per la Mercedes, perché le risposte che arriveranno dai prossimi due fine settimana avranno un impatto sulla seconda parte di stagione che scatterà a fine agosto a Spa.

Preso atto che dopo otto stagioni il team non lotterà per i titoli Mondiali, restano in sospeso due domande: riuscirà quest’anno la Mercedes a vincere almeno un Gran Premio? E soprattutto, la monoposto 2023 prenderà forma da un foglio bianco (o meglio, influenzato dalle scelte Red Bull e Ferrari) o ci sarà la volontà di andare avanti con i concetti che hanno dato vita alla Mercedes più problematica degli ultimi dieci anni?