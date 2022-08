F1 | Mercedes: livrea celebrativa a Spa per i 55 anni di AMG

Questo fine settimana riparte il Mondiale 2022 di Formula 1 con il Gran Premio del Belgio e a Spa-Francorchamps la Mercedes si presenterà con un vestito nuovo.

Non stiamo parlando di novità tecniche, ma di una livrea rivista che ha l'intento di celebrare i 55 anni di AMG, sezione prestazionale di Mercedes, derivante dalle iniziali dei cognomi di Hans Werner Aufrecht ed Erhard Melcher, con l'aggiunta dell'iniziale della città natale del primo dei due, ovvero Grossaspach.

Niente stravolgimenti di colorazione - le W13 di Lewis Hamilton e George Russell rimarranno color argento - ma novità dal punto di vista del disegno con i numeri dei piloti ben visibili accanto all'imbocco delle prese d'aria per i radiatori, inseriti in un cerchio dal tipico tocco anni 60-70.

All'interno dello stesso cerchio trovano sede il nome e il cognome del pilota a cui appartiene la macchina. Poche decine di centimetri più avanti, ovvero verso le sospensioni anteriori, trova posto un adesivo che recita "AMG 55 Years", che spiega bene il motivo di questa livrea differente rispetto al solito.

Mercedes W13 Red Pig Photo by: Mercedes AMG

Le aggiunte fatte per Spa sulle carrozzerie delle W13 sono riprese puntuali di quella che fu la livrea della 300 SEL 6.8 AMG conosciuta con il nome di "Red Pig". Si tratta della prima vettura preparata da AMG, che colse la sua prima vittoria alla 24 Ore di Spa-Francorchamps nel 1971. E proprio sul tracciato che sorge sulle Ardenne Mercedes festeggerà questo importante traguardo.

"AMG è sinonimo di corse e alte prestazioni", ha dichiarato Toto Wolff, amministratore delegato e Team Principal del Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. "Per 55 anni sono stati all'avanguardia nello spingere ciò che è possibile su quattro ruote, sia in pista che su strada. Non vedo l'ora di scendere in pista con la Red Pig questo pomeriggio, un'icona nella storia del motorsport".

Mercedes si augura che questa volta la livrea celebrativa possa essere più fortunata rispetto all'ultima utilizzata. Al Gran Premio di Germania 2019 svolto a Hockenheim le Frecce d'Argento si erano presentate metà silver e metà bianche per festeggiare i 125 anni dalla fondazione della Casa. In quell'occasione i risultati non furono quelli sperati.

Solo nono Lewis Hamilton, rientrato in Top 10 sfruttando una doppia penalità inflitta alle Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Ritiro amaro per Valtteri Bottas, in uno dei pochi fine settimana di quella stagione in cui il team di Brackley ebbe davvero poco da festeggiare.