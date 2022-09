F1 | Mercedes: l'impatto di Hamilton a Spa è stato di 45 G!

James Vowles, grande capo delle strategie Mercedes, nel consueto debriefing dopo il GP del Belgio è tornato sull’incidente che ha coinvolto Lewis Hamilton nel corso del primo dei 44 giri in programma. La W13 del sette volte campione del mondo ha chiuso l’Alpine A522 di Fernando Alonso all’ingresso della chicane di Les Combes mentre si trovava all’esterno.

La freccia d’argento è decollata dopo l’aggancio fra le due ruote posteriori e nel ricadere rovinosamente sull’asfalto c’è stato un impatto molto forte. Lewis è uscito incolume dal crash, ma i medici della FIA hanno segnalato alla direzione gara che il pilota si era rifiutato di andare al centro medico per i controlli previsti quando il sensore di bordo FIA segnala un incidente che abbia superato i 20 G di energia.

Lewis Hamilton con la Mercedes W13 atterra dopo il volo in seguito al contatto con Alonso Photo by: Motorsport Images

“È stato veramente grande impatto – ha spiegato Vowles - . Il sensore ha misurato un impatto di 45 G sul registratore SDR che c’è nella monoposto e si tratta di un valore molto alto per un carico verticale. Lewis sta bene e lo rivedremo a Zandovvort con tanta voglia di lottare”.

“Penso che principalmente lui sia frustrato per il fatto di essere consapevole di avere a disposizione una monoposto che in gara poteva essere veloce e, probabilmente, avrebbe potuto lottare per il podio”.

Qual è stata l'entità del danno alla W13 di Lewis?

“Ci sono abbastanza immagini che ci hanno mostrato quanto la W13 fosse sollevata da terra nel volo e quanto l’impatto sia stato violento nell’atterraggio. Quello che abbiamo notato subito dopo l'impatto al suolo è stata la perdita del liquido di raffreddamento. Le temperature della power unit sono aumentate rapidamente e questa è stata la ragione principale per cui abbiamo detto a Lewis di fermarsi ai lati della pista".

"Ora ci vorranno alcuni giorni per analizzare tutti i componenti, non solo il motore, perché sono molte le parti che sono state sottoposte a carichi anomali come le sospensioni e il cambio. Dobbiamo assicurarci di iniziare il weekend olandese con una vettura perfettamente efficiente, senza a andare incontro a sorprese”.