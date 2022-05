F1 | Mercedes opera d'arte: l'ala posteriore scarica andrà all'asta!

La Mercedes vuole risalire la china: nel team di Brackley non si arrendono all’idea di non riuscire ad estrarre il vero potenziale dalla W13. Per Miami la squadra campione del mondo Costruttori ha adeguato la macchina alle caratteristiche del nuovo tracciato americano.

Ieri vi abbiamo mostrato gli aggiornamenti all’ala anteriore, mentre adesso vi facciamo vedere l’ala posteriore.

Mercedes W13, dettaglio dell'ala anteriore Photo by: Giorgio Piola

L’obiettivo degli aerodinamici diretti da Mike Elliott è ridurre la resistenza all’avanzamento nei lunghi rettilinei della pista in Florida e, intanto, migliorare le velocità massime in attesa che a Barcellona vengano introdotte le modifiche con le quali sperano di attenuare il porpoising, il saltellamento che costringe la Mercedes a girare con altezza da terra del fondo che determinano una sensibile perdita di carico aerodinamico.

Mercedes W13: ecco l'ala posteriore col profilo principale quasi piatto Photo by: Uncredited

Il profilo principale è sostanzialmente piatto, neutro, mentre il flap mobile ha una corda piuttosto generosa per il semplice fatto che a Miami ci sono ben tre zone DRS e quando è aperto diventa poco incidente anche questo, mentre aiuta nell’altra metà del tracciato che è molto guidato e richiede molto carico aerodinamico.

Mercedes W13: anche il flap superiore della beam wing è meno resistente Photo by: Uncredited

Dalle immagini di Giorgio Piola non sfugge che è stato modificato anche il beam wing, vale a dire il doppio profilo inferiore: il secondo flap ha una corda minima in prossimità della paratia laterale proprio per ridurre il drag.

È interessante notare, inoltre, come la F1 viva fra due realtà confliggenti: gli ingegneri cercano di alleggerire le monoposto perché tranne l’Alfa Romeo C42 sono tutte sovrappeso, mentre i manager del marketing cercano di ottimizzare i profitti lanciando nuove opportunità non solo di business che, per quanto poco, incidono proprio sul peso della W13.

Mercedes W13: l'ala posteriore decorata dall'artista Mad Dog Jones Photo by: Uncredited

Non può sfuggire, infatti, che l’ala Mercedes sia stata decorata dall'artista Mad Dog Jones per un’interessante iniziativa: in collaborazione con lo sponsor FTX, l'exchange di criptovalute, nel weekend di Miami il team di Brackley rilascerà una serie di NFT.

Ma l’aspetto più meritorio è che dopo la gara Mercedes e FTX metteranno all’asta le ali posteriori di Lewis Hamilton e George Russell, che contribuirà a raccogliere fondi per Ignite, la fondazione promossa dalla Stella e da Mission44 di Hamilton per aiutare a sostenere la diversità e inclusione all'interno del motorsport.

Mercedes e FTX fanno sapere che oltre agli NFT quotati, ci saranno anche degli "Sticket Stub", vale a dire NFT gratuiti che saranno distribuiti durante l’anno per allargare il coinvolgimento degli appassionati su questi nuovi modelli digitali.