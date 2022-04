F1 | Mercedes: la W13 non riesce a scaldare le gomme

Era dal Gran Premio del Giappone del 2012 che la Mercedes non si ritrovava al termine di una qualifica fuori dalla top-10 con entrambe le monoposto. Non è una novità che la W13 non si stia dimostrando un progetto all’altezza delle aspettative, me tra il ruolo di terza forza confermato nelle prime tappe del campionato alla debacle nella qualifica di ieri, ce ne passa.

E nel bilancio c’è anche da mettere il fortunoso passaggio di Lewis Hamilton in Q2, non solo per i 4 millesimi di secondo che gli hanno permesso di avere la meglio su Tsunoda, ma anche per i problemi che hanno bloccato la Alpine di Esteban Ocon.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Dopo molti anni in cui i ‘grigi’ sono stati la squadra perfetta, il gruppo capace di vincere dall’alto di una superiorità mai vista in Formula 1, il sistema sta mostrando crepe clamorose. Oltre ai numeri c’è anche l’atteggiamento, vedere un Toto Wolff rivolgersi a muso duro ad Hamilton al termine della Q2 è qualcosa di inedito, mai visto in precedenza.

È accaduto qualcosa di nuovo ad Imola, perché quando i distacchi sono quelli visti ieri il problema è di facile identificazione: le gomme. Non è un problema Pirelli, ovviamente, quanto l’incapacità della W13 di portare gli pneumatici nella corretta finestra di temperatura, e di conseguenza la mancanza di grip lamentata molto chiaramente via-radio sia da Hamilton che da Russell.

I quindici gradi di asfalto su cui si è disputata la qualifica hanno ovviamente evidenziato maggiormente il problema, le due Mercedes avrebbero avuto bisogno di tre giri per raggiungere le temperature corrette d’esercizio delle gomme, ma le bandiere rosse e le condizioni variabili hanno frammentato la sessione, rendendo impossibile ai piloti un run di quattro o cinque giri complessivi.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“I nostri avversari non pare abbiano più carico aerodinamico – ha spiegato Andrew Shovlin – non capiamo chiaramente cosa sia accaduto. Sul passo gara in questa prima parte di stagione ci siamo confermati la terza macchina più veloce, quindi crediamo che le basi non siano sbagliate, ma per qualche motivo le altre squadre sono riuscite a scaldare le gomme e noi no. In passato era più facile generare temperatura utilizzando il calore proveniente dei freni, che veniva trasferito direttamente ai cerchi e di conseguenza agli pneumatici, ma le nuove regole non lo permettono più".

In mancanza di grip è stato difficile per Hamilton e Russell capire la bontà del setup. Il porpoising è sempre presente ed è molto visibile, ma gli stessi piloti non hanno espresso critiche al bilanciamento. La speranza della Mercedes è legata al passo gara (che scopriremo oggi nella corsa sprint), una volta in cui le gomme sulle due W13 saranno in perfetta temperatura sarà finalmente chiaro se a penalizzare ieri la Mercedes è stata esclusivamente la gestione degli pneumatici.