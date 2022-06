F1 | Mercedes: la W13 è già arrivata ai titoli di coda

Il confronto, serratissimo, tra Ferrari e Red Bull ha fatto passare in secondo piano un verdetto molto duro emerso al termine delle prove libere svoltesi ieri a Baku.

La Mercedes è precipitata nuovamente nell’incubo vissuto nelle prime cinque gare stagionali, e questa volta per gli ingegneri del team campione del mondo è stata una vera a propria mazzata.

Nella sesta tappa stagionale, a Barcellona, gli aggiornamenti portati sulle due W13 avevano riportato il sorriso sui volti della squadra, e domenica sera l’atmosfera nel team era seconda (per tasso di soddisfazione) solo a quella del box Red Bull. E i motivi c’erano tutti: dopo più di due lunghissimi mesi nei quali nella sede di Brackley si è lavorato sette giorni a settimana, era stato finalmente debellato dalla monoposto il problema del porpoising. “Ora cominciamo davvero a sviluppare la monoposto”, aveva dichiarato Toto Wolff.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

La successiva tappa di Monte Carlo è stata poco indicativa a causa dell’atipicità del tracciato, e in vista di Baku c’era un certo ottimismo. Non tale da far sperare di poter essere insieme a Ferrari e Red Bull, ma comunque sufficiente ad ipotizzare una riduzione del gap rispetto ai due top-team e a consolidarsi come terza forza.

Una previsione clamorosamente mancata, visto che sin dai primissimi giri delle prove libere, sia George Russell che Lewis Hamilton sono tornati a rivivere l’incubo delle prime gare, alle prese con una monoposto tornata a saltare in modo preoccupante.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Non è ovviamente un problema che affligge solo la Mercedes, quello del porpoising, ma sulla W13 il fenomeno è decisamente accentuato, e tra FP1 e FP2 (a differenza di altri team) non c’è stato alcun miglioramento.

“È pazzesco – ha commentato Russell – credo che in forma più o meno grave tutti abbiano a che fare con questo problema, ma la nostra monoposto sbatte sull’asfalto in modo eccessivo, e non è bello guidare in queste condizioni. Non so cosa riserverà il futuro per questa generazione di vetture, ma non credo sia giusto correre così per i prossimi quattro anni. Credo che tutti insieme dovremmo parlarne, alla fine siamo sulla stessa barca, è per il bene di tutti”.

Ecco il rinforzo anti vibrazioni che collega l'ala e la pancia: ma serve davvero? Photo by: Giorgio Piola

Il problema per Hamilton e Russell è che lo sforzo in pista viene mortificato da una performance deludente, ed il divario rispetto a Red Bull e Mercedes è ulteriormente cresciuto tra la prima e la seconda sessione di ieri. Alla fine, Russell (settimo) è risultato distante un secondo e due decimi dal leader Leclerc, Hamilton oltre un secondo e mezzo.

Gli ingegneri hanno differenziato il lavoro sulle due monoposto nella sessione pomeridiana per riuscire a trovare una via d’uscita, ma a fine turno hanno allargato le braccia. Più di quattro decimi il gap pagato da Russell nel primo settore (rispetto a Leclerc) e più di mezzo secondo nel terzo, a conferma di un problema non indifferente sul fronte della velocità in rettilineo, classifica in cui la Mercedes precede solo la McLaren.

La squadra sembra davanti ad un crocevia. Se almeno una parte dei problemi emersi ieri non sarà risolta in vista delle qualifiche, i 51 giri di domenica per Hamilton e Russell si preannunciano decisamente in salita, così come il proseguimento di stagione della squadra.

Alla luce dei riscontri che stanno emergendo in pista, è naturale pensare che nella galleria del vento di Brackley la base di partenza della monoposto 2023 sia molto più simile a quanto portato in pista finora da Red Bull e Ferrari piuttosto che alla vettura sulla quale gli ingegneri della squadra negli ultimi tre mesi hanno provato davvero di tutto.

Tutti nel team si aspettavano che in questa fase di stagione l’obiettivo sarebbe stato avvicinarsi al tandem di testa ed essere pronti a cogliere un’eventuale chance, invece il gap rispetto a Red Bull e Ferrari aumenta, e nel margine si inseriscono altri avversari, come AlphaTauri e Alpine.

Le priorità, dopo quanto visto ieri, oggi sono ben diverse, ad iniziare dal riuscire a portare in pista una vettura sicura per i piloti, perché quanto visto nelle prime due sessioni di prove libere è, sia per Hamilton che per Russell, uno scenario tutt’altro che tranquillizzante. Le aspirazioni di riscatto, sembrano ormai ai titoli di coda.