F1 | Mercedes: la W13 deve ripetere il crash laterale

Il tema è interessante e di grande attualità. La Ferrari ha omologato il telaio della 674, questa è la sigla di progetto della rossa a effetto suolo, già in dicembre, mentre Red Bull, ma anche Mercedes non hanno ancora ricevuto il bollino della FIA.

La W13 che è in costruzione a Brackley ha accusato un problema nel test anti-intrusione laterale e dovrà ripeterlo per ottenere l’ok della Federazione Internazionale alla partecipazione dei test pre-season di Barcellona.

Monoposto Mercedes F1 2022 Photo by: Mercedes AMG

Nel team campione del mondo Costruttori non c’è grande preoccupazione: hanno tentato a superare la prova laterale con una soluzione estrema, che è andata oltre il limite, ma già sanno come porvi rimedio per rispettare i vincoli di sicurezza.

Da quest’anno la FIA non consente più di abbassare il cono di carbonio anti-intrusione superiore che ha permesso ai progettisti di sistemare più in alto la bocca dei radiatori nelle monoposto dello scorso anno.

James Allison (CTO Mercedes) e il dt Mike Elliott avevano già un piano B per ovviare al problema che, come ripercussione, avrà solo un effetto sulle tempistiche di delibera della W13: la Mercedes ha ufficializzato che presenterà la macchina il 18 febbraio prima che venga spedita in Spagna per il debutto in pista previsto per il 23 febbraio a Barcellona.

La W13, stando alle anticipazioni, dovrebbe tornare a essere di colore argento dopo due anni di nero di fondo, e sarà una vettura che si avvicinerà nel passo al massimo consentito dalle regole (3.600 mm) per avere i due canali Venturi più lunghi possibili: punto di forza sarà ancora la power unit che potrà disporre di una turbina di nuova concezione.

Prefigurazione Mercedes 2022 sulla base della show car Photo by: Mercedes AMG

L’aspetto curioso è notare come i due top team siano ancora impegnati a definire certe forme del telaio quando siamo a meno di un mese dai test di Montmelò, mentre la Ferrari l’omologazione della scocca l’ha ottenuta senza difficoltà con grande anticipo.

È il frutto della squadra di Maranello per essere partita nel progetto 2022 mentre gli avversari erano impegnati nella lotta iridata nello scorso mondiale, oppure è il segno di una Ferrari troppo convenzionale? Avremo le prime risposte quando riusciremo a vedere le monoposto in pista…