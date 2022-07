F1 | Mercedes: la W13 che non ci si aspetta e un grande Hamilton

Nella saletta che immette sul podio Lewis Hamilton ha rinunciato a sedersi su uno dei tre sgabelli predisposti per accogliere i piloti, preferendo sdraiarsi sul pavimento. Oltre ai 53 giri sofferti (la Mercedes non è proprio semplice da guidare) e ai 33 gradi di temperatura, Hamilton ha dovuto fare i conti con un problema al ‘drink system’, termine inglese per indicare la… borraccia contenente la bevanda energetica che oggi al Paul Ricard era una risorsa vitale.

Risultato, corsa ancor più sofferta e zero refrigerio, un modo non proprio dei migliori per ricordare il Gran Premio numero 300. A far dimenticare in fretta gli sforzi è stata la seconda posizione finale, un risultato che giovedì era nel mirino, venerdì meno probabile, sabato impossibile ed che oggi si è concretizzata con merito.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La Mercedes ricorderà a lungo questa stagione, in parte anche per l’imprevedibilità dei suoi verdetti. Ogni qualvolta gli ingegneri o i piloti indicano di essere alla fine del tunnel vengono puntualmente smentiti, per poi tornare a livelli accettabili quando confermano di aver perso il filo.

È accaduto più volte e probabilmente accadrà ancora. Che la domenica potesse essere meno peggio del previsto è apparso chiaro sin dal via, quando Hamilton ha sfilato Perez dando anche per un’istante l’impressione di poter provare l’affondo su Verstappen. Dopo l’uscita di scena di Leclerc, Lewis è diventato l’avversario numero 1 dell’olandese, e giro dopo giro ha confermato che non sarebbe retrocesso come in altre occasioni.

Il gap finale (10 secondi) che ha separato Hamilton da Verstappen, è probabilmente l’aspetto più gratificante per gli ingegneri della Mercedes, anche più dei 33 punti conquistati nella classifica Costruttori sommando il bel terzo posto di Russell.

“Confermo – ha detto Hamilton con un filo di voce a causa della stanchezza – è il dato più incoraggiante”. Anche Andrew Shovlin, responsabile in pista della squadra, ha visto molto di buono nei verdetti del Paul Ricard, indicandola come la gara migliore della squadra da inizio stagione.

“È stato bello vedere i piloti nelle prime posizioni – ha commentato – se pensiamo a dove eravamo un paio di mesi fa a Baku è davvero un'altra cosa. Ma il nostro fine settimana non è stato facile, le posizioni sono state molto lontane dalle aspettative, il distacco da Charles e Max ci ha aperto gli occhi. Speravamo che la macchina in gara fosse gentile con le gomme, le condizioni erano molto difficili vista la temperatura, e il degrado è stato buono. Anche se ci manca ancora un po' di passo abbiamo avuto una buona costanza nella seconda parte degli stint, e questo è stato importante ai fini dei risultati ottenuti oggi”.

George Russell, Mercedes W13, terzo al GP di Francia dietro a Lewis Hamilton Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Toto Wolff ha elogiato molto la gara di Hamilton, sottolineando anche il suo contributo nelle giornate (come quella di ieri) in cui le cose non vanno come previsto.

“Continua a spingere la squadra – ha spiegato - mantiene sempre la sua mentalità positiva, e non smette mai di stimolare chi lavora con lui. Ma dobbiamo rimanere umili, perché la nostra macchina non è abbastanza buona per combattere con le squadre che ci sono davanti. Mancano dai sei ai sette decimi rispetto a chi ci precede, in qualifica fatichiamo a portare le gomme nella finestra ottimale e non riusciamo a tirare fuori il massimo dal primo giro secco. E poi in gara perdiamo tre secondi nelle prime fasi fino a quando non entriamo nella giusta finestra. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma credo che abbiamo le persone migliori per farlo”.

Dopo diverse occasioni in cui Wolff ha annunciato grandi passi avanti, ora sceglie la via della prudenza. La W13 continua ad essere una monoposto imprevedibile, in positivo ma anche in negativo e nessuno è pronto a scommettere su cosa sarà in grado di ottenere tra pochi giorni in Ungheria, incluso Wolff.