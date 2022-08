F1 | Mercedes: il "volo" di Spa potrebbe costare caro a Hamilton

La power unit utilizzata da Lewis Hamilton nel Gran Premio del Belgio di Formula 1 è stata spedita alla base Mercedes di Brixworth per essere ispezionata dopo la collisione avvenuta tra il sette volte iridata e Fernando Alonso nel corso del primo giro del Gran Premio del Belgio.

Se il motore dovesse risultare danneggiato, Hamilton sarà costretto a scontare una penalità in griglia nel prossimo futuro.

La W13 di Hamilton è atterrata pesantemente dopo essere entrata in contatto con la Alpine di Fernando Alonso alla staccata del Kemmel ed i filmati degli on-board dello spagnolo e delle altre vetture che lo seguivano hanno mostrato del liquido che usciva dal retro della Mercedes.

Il team ha studiato la telemetria della vettura e poco dopo l'impatto l’ingegnere di Hamilton, Peter Bonnington, ha esortato l’inglese a parcheggiare sul lato destro della pista. Hamilton ha proseguito lentamente alla ricerca di un posto dove fermarsi, prima di rispondere a ulteriori richieste di fermarsi spegnendo il propulsore circa 90 secondi dopo il duro atterraggio.

I messaggi urgenti di Bonnington, nonché il fumo che usciva dall'auto, hanno suggerito che il V6 potrebbe aver subìto qualche danno dopo aver funzionato senza liquido di raffreddamento anche per un periodo relativamente breve.

Il contatto tra Lewis Hamilton, Mercedes W13, e Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Motorsport Images

Un portavoce della Mercedes ha confermato a Motorsport.com che la power unit è stata riportata a Brixworth per essere esaminata e successivamente alle analisi di rito si deciderà se potrà essere utilizzata di nuovo.

Hamilton aveva utilizzato solo due V6 prima di passare alla terza power unit dell’anno in occasione del venerdì a Spa, quindi l'esemplare in questione era quasi nuovo e ci si aspettava che potesse completare circa sette weekend di gara consentendo potenzialmente a Hamilton di arrivare alla fine del 2022 senza ulteriori sostituzioni.

Hamilton è anche attualmente al limite di utilizzo con la sua MGU-K finale (anch'essa nuova a Spa), il turbo, la MGU-H, l'elettronica di controllo e l'accumulatore di energia, e quindi l’adozione di ogni ulteriore esemplare di questi elementi farà scattare le penalità in griglia.

Il team ha affermato come le power unit precedentemente utilizzate siano ancora operative, tuttavia hanno già percorso un elevato chilometraggio e di solito i team conservano questi motori per le prove del venerdì. In caso di sostituzione, Hamilton potrebbe beneficiare di una nuova power unit a Monza.

Anche il cambio della monoposto del sette volte iridato ha subìto un duro colpo quando la vettura è atterrata ed il supporto del cambio si è incrinato. Le componenti interne saranno soggette ad una attenta ispezioni e se non saranno più utilizzabili Hamilton dovrà adottare un terzo elemento a Zandvoort. Questa scelta, tuttavia, non comporterà una penalità.