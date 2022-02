F1 | Mercedes: il ritorno del 44, Lewis c'è

La Mercedes ha postato un tweet con Lewis Hamilton per dire che il 44 è tornato. Nessuno aveva messo in dubbio che l’epta campione avrebbe rinunciato al mondiale 2022 con le nuove monoposto a effetto suolo e l’inglese sarà regolarmente a via del primo mondiale che ripropone le F1 a effetto suolo: Lewis guiderà la W13 che tornerà ad essere una freccia d’argento insieme al nuovo compagno di squadra, George Russell.

L’immagine che ritrae Hamilton di spalle davanti ad un grande numero 44 è particolarmente evocativa perché a Londra è in corso la riunione della F1 Commission nella quale la FIA porterà a conoscenza gli esiti dell’inchiesta sull’ultimo giro del GP di Abu Dhabi che ha portato il mondiale 2021 nelle mani di Max Verstappen.

È atteso in serata un comunicato congiunto di FIA e FOM per cercare di mettere fine a una questione che si sta protraendo dalla gara di Abu Dhabi e che ha portato Lewis ad un atteggiamento che lo ha spinto sull’Aventino, con un lungo silenzio sui social.

L’uscita promozionale della Stella come deve essere interpretata? È un segno di rasserenamento dell’ambiente dopo le feroci polemiche invernali? La Mercedes aspetta i provvedimenti della FIA per chiudere la vicenda, altrimenti potrebbe procedere con azioni clamorose…