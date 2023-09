F1 | Mercedes: il rinnovo di Lewis non è una questione di soldi

Non è una questione di soldi. Sette titoli mondiali e centotre Gran Premi vinti non hanno ancora smussato il piacere di mettersi in gioco, la ricerca dell’adrenalina, la caccia al giro perfetto come accaduto a Singapore nel 2018.

Con un patrimonio netto che secondo Forbes ammonta a 285 milioni di dollari, Lewis Hamilton ha potuto scegliere cosa fare senza alcun vincolo. A 38 anni, e con una carriera da record, se fosse calato il sipario non ci sarebbero state controindicazioni. Ma, come ha confermato lui stesso, non c’è mai stato il minimo dubbio sul da farsi, perché scendere in pista resta ancora la sua passione più grande.

“Molte persone mantengono lo stesso lavoro per un lungo periodo perché probabilmente è l'unica cosa che possono fare – ha spiegato un rilassatissimo Hamilton - ma per quanto mi riguarda, posso dire con grande sincerità di avere amare ancora ciò che sto facendo. Amo ancora salire in macchina, amo ancora correre contro i migliori avversari, ed amo ancora lavorare al fianco di Bono e di tutti i ragazzi nel box, inseguendo quell'obiettivo e quel sogno comune. E adoro quella sensazione di condividere insieme alla squadra i momenti duri come le giornate migliori, non c’è niente di simile”.

Ci sono due aspetti che hanno convinto Hamilton a proseguire la sua carriera in Formula 1, che arriverà (al netto di ulteriori rinnovi) a ben diciannove stagioni. Il primo è la conferma di non aver avuto cali di performance, una certezza arrivata anche grazie al confronto interno con George Russell, il secondo è uno stato di forma fisica invidiabile.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Non avrei mai pensato di arrivare a 38 anni e sentirmi così bene sia fisicamente che mentalmente – ha ribadito Lewis – e questo è qualcosa di cui sono incredibilmente grato. Guardo persone come Tom Brady, trovo che sia il vero modello da seguire se si parla di longevità, e ho la fortuna di poter parlare con lui e confrontarmi. Trovo anche molto bello che sia ancora qui un pilota come Fernando, arrivato un bel po' prima di me, credo stia dimostrando a tutti che il talento non ti abbandona se è supportato dalla passione e dall’impegno”.

C’è chi nel rinnovo di Hamilton ha visto un indomabile desiderio di vendetta dopo il mondiale 2021, un aspetto che Lewis ha smentito categoricamente “No, non sono una persona vendicativa e non si tratta di dover vendicare nulla, non sono a caccia di riscatti, il passato non lo cambi, guardo avanti. Ciò che possiamo fare è lavorare di più, essere più precisi e trovare un modo per migliorare. Se sono ancora qui è perché sono convinto che questa squadra tornerà a vincere delle gare e a lottare per campionati mondiali, è da lì che proviene tutta la mia energia, nel mio cuore credo davvero che torneremo li, anche se non sarà l’anno prossimo o quello dopo, saremo lì”.

Tra le condizioni che Hamilton a posto alla Mercedes sul tavolo delle trattive c’è la presenza di Peter Bonnington, il suo storico ingegnere di pista. “Posso dire che Bono è bloccato – ha confermato Lewis – si, sono fortunato nell’avere un ingegnere che ha la mia stessa voglia di proseguire questo percorso. Non so, ma credo che non ci sia mai stata una coppia ingegnere/pilota che ha lavorato insieme così a lungo. Devo controllare, ma credo che stiamo stabilendo nuovi record!”.

Lewis Hamilton, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images