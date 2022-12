F1 | Mercedes: il porpoising non era il problema maggiore dopo i primi test

La Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo al Gran Premio di Spagna con quello che era un pacchetto in fase di sviluppo iniziale, un risultato che ha richiesto modifiche significative all'altezza dell'assetto e l'aggiunta di listelli metallici non progettati originariamente per essere utilizzati né considerati legali secondo le regole tecniche originali della Formula 1.

Ma Shovlin, capo degli ingegneri di pista della Mercedes, ha rivelato che sebbene il problema del porpoising del team fosse stato individuato in occasion dello shakedown durante la tempesta Eunice di due settimane prima e fosse continuato a Barcellona, non era eccessivamente preoccupato perché la W13 doveva ancora correre con le sue specifiche da gara.

Questa specifica è arrivata con grande curiosità ai test in Bahrain prima dell'inizio della stagione, con la vettura trasformata grazie al design dei sidepod "zero-pod" (il fondo rimane e successivamente è stato dichiarato legale dalla FIA, con diverse squadre che lo hanno utilizzato fino alla fine della stagione).

Ma la positività della stagione 2022 della Mercedes si è interrotta perché il porpoising della W13 è peggiorato ulteriormente e non è stato possibile risolverlo fino a quando la squadra non ha introdotto il primo importante aggiornamento in occasione del GP di Spagna di maggio.

In seguito è stato rivelato che la Mercedes aveva anche un problema di rigidità delle sospensioni sulle asperità, nonostante fossero stati risolti i problemi aerodinamici legati al porpoising. Questo problema secondario e il lavoro per migliorarlo hanno fatto sì che il team delle Frecce d'Argento non potesse rendere la W13 più veloce attraverso ulteriori sviluppi fino alla gara di Austin, a stagione inoltrata.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

"A Silverstone per lo shakedown, eravamo nel bel mezzo di una tempesta: erano le condizioni peggiori in cui abbiamo mai fatto girare una vettura", ha detto Shovlin a Motorsport.com. "Questo non permette certo di effettuare uno shakedown chiaro e sensato per il filming day. Ma quell'auto, quella che poi abbiamo portato a Barcellona, sì, poteva avere un effetto di porpoising e comunque stavamo facendo girare l'auto molto in alto per quanto riguarda l'altezza di guida, viste le condizioni meteorologiche e visto che si trattava della prima prova dell'auto”.

"A Silverstone abbiamo abbassato l'altezza di marcia a livelli più normali e abbiamo visto che il fenomeno era possibile. Ma non ne sapevamo molto e non sapevamo cosa lo causasse. Quindi, per andare a Barcellona è stato necessario capire: Come possiamo far funzionare la macchina? Quali sono i problemi? Come si può attenuare quello che stava accadendo con il porpoising? All'epoca la cosa migliore da fare era sollevare la macchina da terra, rinunciare alle prestazioni e gestirla in questo modo".

!Quella vettura era stata definita molto, molto prima nel programma di sviluppo rispetto al pacchetto della prima gara. Ma il problema...a Barcellona abbiamo pensato ‘non siamo i più veloci, ma non pensiamo di essere messi male’ perché ci aspettavamo di ottenere buone prestazioni con il pacchetto del Bahrain. Il problema è che quando l'abbiamo montato, il porpoising era di un altro livello. La maggior parte delle prestazioni che intendevamo aggiungere non si sono concretizzate perché abbiamo dovuto alzare ulteriormente la vettura e a quel punto non è stato possibile eliminare il rimbalzo".