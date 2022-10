F1 | Mercedes: i problemi della W13 come un calcio nei denti

"Da allora, abbiamo fatto diversi passi avanti per cercare di andare nella giusta direzione, ma per risolvere il problema ci vorrà l'inverno".

La Mercedes ha continuato a sviluppare la W13 nel tentativo di risolvere il problema che aveva di fronte, consentendole di fare passi avanti verso la Red Bull e la Ferrari in testa alla classifica.

Russell è riuscito a ottenere la pole in Ungheria, ma la squadra non ha ancora vinto una gara quest'anno, quando mancano solo quattro appuntamenti.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Elliott ha detto che l'impegno per cercare di risolvere il problema del rimbalzo emerso nei test pre-stagionali è stato reso più impegnativo dalle limitate opportunità di corsa, in particolare quando le sessioni di prova sono state necessarie per mettere a punto la vettura per il weekend di gara.

"Il tempo a disposizione per i test è molto limitato, perché si ha a disposizione solo un'ora il venerdì mattina, un'ora il venerdì pomeriggio e poi si deve lavorare per il weekend di gara", ha detto Elliott.

"Per questo ci vuole un po' di tempo per imparare. Allo stesso tempo, bisogna considerare l'approccio della fabbrica. Abbiamo scoperto, probabilmente dopo Baku, che c'è un altro problema.

Abbiamo analizzato i dati e le simulazioni e abbiamo scoperto quello che avevamo trovato, e da lì il tempo a disposizione è limitato".

"Il problema è aerodinamico e ci vuole tempo per risolverlo".