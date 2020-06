Mercedes: Hamilton tratta il rinnovo in attesa di girare?

L’avevamo predetto ieri e, puntualmente, si è verificato: Lewis Hamilton non ha ancora potuto girare con la Mercedes W09 a Silverstone nella seconda giornata di test che il team di Brackley ha programmato sulla pista inglese.

La pioggia, infatti, ha consigliato la squadra campione del mondo di non entrare in pista per l’asfalto particolarmente bagnato e insidioso. Le condizioni meteo dovrebbero andare a migliorare nel corso della giornata, per cui è prevedibile che Lewis possa iniziare il suo il suo allenamento nel pomeriggio quando la pista del GP di Gran Bretagna dovrebbe tornare ad asciugarsi.

La Mercedes ha varato due giorni di test per consentire ai due piloti di riprendere confidenza con la F1: la freccia d’argento che è stata messa a disposizione è la macchina iridata di due anni fa, perché il regolamento vieta i collaudi con le vetture più recenti, ma solo con quelle che hanno almeno due anni di vita.

Lo staff di Brackley ha avuto modo di prendere confidenza con le misure anti COVID-19 che fanno parte del protocollo di sicurezza che entrerà in vigore in occasione del GP d’Austria in calendario dal 3 al 5 luglio al Red Bull Ring.

Sulla W09 si sarebbe rivista la simulazione delle ruote sterzanti posteriori, tema tecnico che teneva banco già due stagioni fa e che potrebbe assumere un maggiore significato quest’anno con l’introduzione nell’anteriore del DAS, il Dual Axis Steering,

Ieri aveva girato Valtteri Bottas, mentre oggi è il turno dell’esa-campione. Chissà se nell’attesa che a Silverstone smetta di piovere, Toto Wolff non abbia intavolato una trattativa per il rinnovo del contratto con Lewis Hamilton. Il pilota britannico, infatti, sembra voler tener duro sull’ingaggio, nonostante il momento difficile economico causato dalla pandemia e non solo…