F1 | Mercedes: Hamilton e Russell, fondo rotto nella Sprint Race

Le buone prestazioni offerte dalle Mercedes lo scorso fine settimana sul tracciato di Silverstone avevano acceso i riflettori sulle W13. Le Frecce d'Argento erano le sorvegliate speciali: tutti attendevano una risposta al quesito: "Mercedes è davvero tornata?". La risposta, dopo aver visto qualifiche e Sprint Race, è duplice e agli antipodi.

Guardando i risultati sul giro secco è stato facile pensare a una Mercedes ancora protagonista e molto più vicina a Red Bull e Ferrari rispetto a quanto non sia stata nella prima parte del Mondiale. Poi, però, la Sprint Race ha mostrato un volto differente delle monoposto di Brackley. Migliorate, sì, ma non abbastanza da potersi inserire nella lotta per i successi.

Il quarto posto in solitaria ottenuto da George Russell e l'ottavo di Lewis Hamilton dopo una gara corta molto complessa hanno riportato con i piedi ben a terra il team diretto da Toto Wolff. Alla fine della gara del sabato, però, i meccanici hanno trovato danni al fondo di entrambe le W13, che hanno certamente influito nelle prestazioni di Hamilton e Russell.

"Sino a ora qui al Red Bull Ring siamo stati più competitivi in qualifica che in gara, ovvero l'esatto contrario rispetto a quanto abbiamo visto a Barcellona e a Silverstone", ha dichiarato Toto Wolff, team principal della Mercedes.

Alex Albon, Williams FW44, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Abbiamo notato che qui l'ala di Russell è troppo grande, ha troppo drag, ma poi abbiamo anche notato che entrambe le monoposto hanno danni al fondo. Penso che le W13 stiano migliorando, stiamo mettendo insieme le cose. Lentamente, ma con sicurezza. E questo è l'obiettivo".

A rivelare i danni ai fondi delle W13 numero 44 e 63 è stato proprio Wolff. Difficile stabilire dove l'ex pilota della Williams abbia danneggiato il suo, mentre è molto più semplice capire dove siano andate storte le cose per il 7 volte iridato. Poco dopo la partenza, Lewis è entrato in contatto con l'AlphaTauri di Pierre Gasly. Da quel momento in poi, per lui tutto è stato più complesso.

"Su entrambe le monoposto il fondo è rotto, ma anche i bordi dello stesso sono stati danneggiati. Sulla monoposto di Hamilton è accaduto nel contatto con l'AlphaTauri di Pierre Gasly".

"Penso che i danni riportati nella Sprint Race si possano sistemare. Abbiamo avuto anche un problema ai freni, perché una componente si è bloccata dopo il contatto tra Lewis e Gasly, quindi queste cose si possono cambiare".

"Vorrei però che non ci fossero le regole del Parco Chiuso e che potessimo lavorare sulla vettura per renderla più competitiva, ma le regole sono queste e sono differenti".

"Sono contento che Lewis sia riuscito a continuare nella Sprint Race di ieri. A Silverstone era toccato a George entrare in contatto con Pierre, questa volta è stato il turno di Lewis. Siamo felici sia finita così, perché Lewis sarebbe potuto finire KO subito, alla prima curva, e sarebbe stato davvero un peccato. Ma siamo in quarta e ottava posizione, vedremo cosa riusciremo a fare in gara", ha concluso Wolff.