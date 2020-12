Hamilton: "E' come se avessi perso lo slancio"

Per firmare la pole numero 99 Lewis Hamilton dovrà attendere il prossimo anno. Il sette volte campione del mondo, tornato in pista dopo l’assenza di Sakhir, non è riuscito ad essere perfetto nella sua specialità, il giro secco, e si è dovuto arrendere alla forza di Max Verstappen e Valtteri Bottas.

Nei minuti conclusivi della Q3 sembrava che Lewis potesse seriamente mettere il proprio autografo in cima alla lista dei tempi, ma una sbavatura nel terzo settore ha sporcato un giro sino ad allora impeccabile.

Hamilton è transitato sotto la bandiera a scacchi con il crono di 1’35’’332, ma poco dopo è stato scavalcato sia dal suo compagno di team che da Verstappen.

Per appena 86 millesimi di ritardo Lewis si vedrà così costretto a scattare dalla seconda fila con al suo fianco Lando Norris, ma quando è giunto davanti ai microfoni per le interviste di rito l'epta-campione ha affermato di non essere ancora al top della forma dopo aver contratto il COVID-19.

“Sono molto felice di essere tornato a correre in questo weekend per concludere questa grande stagione che abbiamo vissuto. E’ stato un weekend molto difficile. Riprendere il ritmo, nonostante la mia breve assenza, è stato duro. E’ come se avessi perso lo slancio”.

Lewis non ha nascosto di aver vissuto un weekend complicato non solo fisicamente, ma anche per quel che riguarda il feeling con la sua W11.

“Ho faticato molto sino ad ora. Non sono riuscito a trovare il bilanciamento ottimale, ma ho dato il massimo”.

Considerare Hamilton già battuto in partenza è un errore da non commettere. Il pilota della Mercedes, infatti, è già proiettato in ottica gara ed affronterà con il suo team un intenso briefing per capire come riuscire a conquistare l’ultimo successo della stagione.

“Ovviamente sarei stato più contento se avessi fatto la pole. Questo è un tracciato dove non è semplice superare, ma possiamo giocare le nostre carte con la strategia. Il primo stint sarà fondamentale e non vedo l’ora di capire come potrò ribaltare la situazione”.

Hamilton, infine, ha sottolineato come la strategia di gara sarà identica praticamente per tutti i piloti e, salvo sorprese, non si vedranno due cambi gomme.

“Non credo che sarà una gara a 2 soste. La pit lane e l’uscita dai box sono molto lunghe e si perde troppo tempo”.