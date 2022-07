F1 | Mercedes: è asimmetrica l'apertura laterale del cestello

Nel box del Red Bull Ring è stato possibile cogliere una curiosità della Mercedes: non è una novità assoluta, ma certamente si tratta di una soluzione che mostra come ogni aspetto della W13 sia in continua evoluzione alla ricerca delle prestazioni.

L’immagine di Giorgio Piola ha colto in Stiria il corner anteriore sinistro della freccia d’argento parzialmente smontato dell’ultimo elemento esterno del cestello in carbonio che, per il regolamento tecnico 2022 deve essere completamente chiuso.

Oltre ad osservare nell’intercapedine centrale un evidente passaggio d’aria, è interessante mettere l’accento come l’apertura esterna non sia più tonda come nel recente passato, ma abbia assunto una forma a goccia leggermente sollevata in alto.

È evidente che i tecnici cerchino, nonostante i vincoli della ruota dotata del copri-cerchio, di espellere il calore generato dall’impianto frenante, in modo separato dai flussi che, invece, possono contribuire a dare un piccolo vantaggio aerodinamico.

E quella che doveva essere la volontà del legislatore di arrivare a una semplificazione del sistema, in realtà, si sta trasformando in una complicazione: dove si trovano anche minimi margini per migliorare le prestazioni non si esita a investire idee e risorse, umane ed economiche.