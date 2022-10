F1 | Mercedes: con queste modifiche l'ala diventa legale

La Mercedes non rinuncia all’uso della nuova ala portata ad Austin con l’ultimo pacchetto di aggiornamenti della stagione, ma per rendere legale la soluzione i tecnici di Brackley sono stati costretti a ridisegnare i supporti che sostengono l’ultimo flap.

I commissari tecnici della FIA aveva considerato illegale la soluzione presentata al GP degli Stati Uniti, ritenendo che i cinque elementi che legavano i due elementi superiori dell’ala altro non erano se non dei deviatori di flusso che avevano il compito di generare dei vortici per indirizzare l’aria all’esterno della ruota anteriore per migliorare l’effetto out wash.

Ieri mattina all’apertura della pitlane di Città del Messico i meccanici Mercedes hanno smontato i cinque deviatori di flusso e l’ultimo flap lasciando intendere che da Brackley sarebbe arrivato con un invio urgente le parti riviste e corrette.

Nell’immagine di Giorgio Piola possiamo mostrarvi come l’ala anteriore sia stata modificata: dei cinque elementi ne sono rimasti solo due: la foto ci mostra nelle parti di carbonio più scure dove erano stati montati i deviatori di flusso che hanno lasciato il posto a due semplici supporti. A questo punto la realizzazione rivista e corretta dovrebbe essere perfettamente legale e non ci saranno più ostative per vederle in pista durante le prove libere di domani.