F1 | Mercedes: cambio di power unit sull'auto di Bottas

È un sabato di tensione quello che sta vivendo la Mercedes a Jeddah. Il team di Brackley, infatti, ha visto Lewis Hamilton convocato dai commissari al termine delle FP3 per non aver rispettato una doppia bandiera gialla nelle battute iniziali della sessione e per aver ostacolato, mentre procedeva a rilento, Pierre Gasly alla staccata di Curva 1 e successivamente Nikita Mazepin.

In attesa di conoscere la decisione dei commissari, che si spera arrivi prima dell’inizio della sessione di qualifica, i meccanici della Mercedes saranno chiamati ad una corsa contro il tempo per sostituire la power unit sulla vettura di Valtteri Bottas.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Al termine della terza sessione di libere il team ha comunicato di aver riscontrato una perdita di carburante e non essendoci il tempo per analizzare e risolvere il problema è stato deciso di sostituire l’intera unità optando per un motore vecchio.

Bottas aveva concluso le FP3 con il sesto tempo alle spalle anche delle AlphaTauri di Yuki Tsunoda e Pierre Gasly e questo imprevisto potrebbe giocare a suo sfavore nel turno che inizierà alle 18:00 ore italiane.