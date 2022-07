F1 | Mercedes: cambia la presa per il naso e l'ala anteriore

La Mercedes non si arrende all’idea che la W13 non possa lottare per la vittoria di un GP in questa stagione: al Paul Ricard la Stella ha annunciato che porterà una serie di modifiche importanti, ma difficili da osservare, lasciando intendere che riguarderanno la parte inferiore del fondo, principale generatore di carico aerodinamico.

Per ora ci accontentiamo di aver visto le novità che riguardano il muso e l’ala anteriore. La piccola presa d’aria orizzontale sulla punta del naso che serve a portare aria nell’abitacolo, ora è diventata verticale, mostrando un disegno leggermente diverso.

Per il Castellet, circuito che richiede un carico aerodinamico medio, è stata deliberata anche un’ala anteriore diversa nel profilo principale: nella parte inferiore è maggiore lo scavo verso la zona centrale con il chiaro intento di ridurre sensibilmente la resistenza all’avanzamento. Anche il secondo elemento mostra uno soffiaggio più visibile grazie anche all’ancoraggio al muso che ora è stato leggermente sollevato.

Mercedes W13: le modifiche al naso e all'ala anteriore Photo by: Giorgio Piola

Si tratta di modifiche quasi impercettibili alla vista, che identificano però l’incessante lavoro nello sviluppo aerodinamico svolto dagli ingegneri diretti da Elliott: dopo aver trovato la via per controllare il porpoising, il fenomeno che ha polarizzato i tecnici nella prima parte della stagione per evitare il fastidioso saltellamento, il team di Brackley non ha esitato a lavorare alla ricerca delle prestazioni, registrando una crescita costante nelle ultime gare.

Le caratteristiche del Paul Ricard dovrebbero essere favorevoli alla freccia d’argento, avendo un manto piatto: Toto Wolff non ha fatto mistero che si aspetta di valutare l’effettivo potenziale della Mercedes sulla pista francese.