Mercedes: Bottas confermato, resta nel 2021

Il primo tassello del mosaico Mercedes 2021 si completa. Quello che di solito era l’ultimo annuncio ad arrivare, questa volta è il primo: Valtteri Bottas resterà nel team campione del Mondo anche la prossima stagione.

L’annuncio ufficiale è arrivato oggi, alla vigilia del Gran Premio del 70° anniversario in programma questo fine settimana a Silverstone.

Per Bottas il 2021 sarà la quinta stagione in Mercedes (ed il quarto rinnovo annuale consecutivo), una fiducia sempre conquistata sul campo garantendo alla squadra la conquista di tre titoli Costruttori (il suo score è di 8 vittorie, 12 pole position e 48 podi) ed una buona relazione con Lewis Hamilton.

“Sono molto felice di essere parte dei programmi Mercedes nel 2021 – ha commentato Bottas - e di proseguire un rapporto che ci ha garantito tanti successi. Ringrazio tutti i membri del team e della famiglia Mercedes per il loro continuo sostegno e la fiducia che hanno confermato nei miei confronti, sono molto orgoglioso di rappresentare questa grande squadra anche il prossimo anno.

“Gli ultimi anni sono stati all'insegna di un miglioramento continuo – ha proseguito il finlandese - lavorando su ogni aspetto della mia performance. Sono sicuro che oggi sono un pilota più forte rispetto al passato, ma posso sempre alzare il livello, come è nella filosofia della Mercedes: si può sempre migliorare e bisogna sempre essere affamati".

"Da bambino mi sono innamorato della F1 ed il mio sogno è sempre quello di diventare un giorno campione del mondo. Quest'anno sono in lotta per il titolo e poter guidare una Mercedes mi mette nella migliore posizione possibile per essere in lotta anche nel 2021. Siamo bel mezzo di una stagione accorciata, e voglio dare il meglio di me in ognuna delle gare che ci aspettano. La foratura dello scorso fine settimana è stata un duro colpo nell’economia della mia lotta con Lewis, ma sono determinato a riscattarmi questo weekend”.

“Siamo molto contenti di avere Valtteri con noi per almeno un’altra stagione – ha commentato Toto Wolff- oggi abbiamo nel team il Valtteri più forte che abbiamo mai visto, sia in termini di prestazioni in pista che di forma fisica e mentale. È secondo in campionato, ha concluso l'ultima stagione alle spalle di Lewis e riveste un ruolo molto importante nella nostra squadra. Sono convinto che abbiamo il tandem più forte presente oggi in F1, e l'ingaggio di Valtteri per il 2021 è un primo importante passo per mantenere questa forza anche in futuro. Valtteri è un ragazzo che lavora sodo e che ha un buon rapporto con tutta la squadra, incluso Lewis, un aspetto per nulla scontato quando entrambi i piloti sono in lotta per il campionato”.

Il quarto rinnovo ha portato a Bottas anche un deciso incremento di ingaggio, che nel paddock si sussurra sia arrivato a quindici milioni di euro, ma l’estensione per una sola stagione non ha soddisfatto le iniziali richieste del finlandese, che puntava ad avere per la prima volta in carriera un contratto biennale. Resta comunque un bel colpo per Bottas, ma che non cancella la prospettiva dell’arrivo di George Russell…