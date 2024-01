F1 | Mercedes: approvati i piani di espansione a Brackley

Durante la stagione 2023, Mercedes aveva annunciato un ambizioso progetto di ristrutturazione ed espansione della fabbrica di Brackley, in particolare con la costruzione di un nuovo campus in un’area dedicata.

Questo progetto rientrava in un investimento complessivo di 70 milioni di sterline che Mercedes aveva programmato per le sue infrastrutture e per l’aumento del personale, includendo la creazione di un ambiente pedonale, nonché la costruzione di nuovi edifici per il marketing, strutture per il tempo libero e ristoranti per il team, in modo da trasformare la fabbrica di Brackley in un piccolo villaggio autonomo, come spiegato al tempo dal Team Principal Toto Wolff.

Inizialmente il piano prevedeva che la costruzione della nuova area avrebbe dovuto essere completata entro la fine 2025, quindi in due anni, in modo da poter ospitare un maggior numero di dipendenti. Infatti, la scuderia anglo-tedesca sta lavorando per espandere non solo le proprie strutture, ma anche per incrementare il personale, con l’ambizione di arrivare a circa 1900 dipendenti che, naturalmente, verranno anche destinati ad attività non inerenti direttamente alla Formula 1.

Mercedes factory aerial view Photo by: Mercedes AMG

Molte squadre si stanno infatti attivando per creare delle sezioni pronte a lavorare su progetti con clienti esterni, aspetto su cui Mercedes è in realtà attiva già da qualche anno, come per la partnership con il team INEOS Britannia che prende parte alla America’s Cup. Per questi progetti Red Bull ha destinato la sezione Advanced Technologies, mentre l'Aston Martin ha recentemente creato la Performance Technologies diretta da Martin Whitmarsh.

Tuttavia, i piani si erano momentaneamente fermati in seguito all’opposizione dei residenti e da alcune imprese locali impattate dall’espansione della fabbrica, con quest’ultime che avevano sottolineato il rischio di vedere aumentato il traffico in zona con una possibile perdita di clienti.

Dopo mesi di confronto tra le parti, il Comitato di pianificazione strategica del consiglio del West Northamptonshire ha formalmente approvato il progetto della Mercedes, sostenendo che produrrà un significativo beneficio economico per la zona.

Diverse squadre hanno deciso di ingrandire le proprie strutture, costruire elementi totalmente nuovi oppure puntare su una riorganizzazione degli spazi. Aston Martin ha infatti creato una nuova fabbrica inaugurata lo scorso anno, ma è solo il primo passo di un piano più ambizioso che prevede la creazione di un campus più esteso che vedrà anche due edifici separati dedicati al simulatore e alla galleria del vento, così come una sezione apposita con palestre e ristoranti per il personale della squadra di Formula 1.

Photo by: Mercedes AMG Il progetto della nuova sede Mercedes

Anche la McLaren recentemente ha iniziato a reinvestire sulle proprie strutture, non solo per quanto riguarda la nuova galleria del vento e il simulatore, ma anche per la riprogettazione di alcune strutture che verranno destinate alle attività del team di Formula 1. Ad esempio, la scuderia ha riadattato la sua vecchia fabbrica a Woking dove sorgerà il nuovo reparto compositi accanto al magazzino in cui vengono gestiti i kit di ricambio e le parti del garage da spedire in giro per il mondo.

“Quello che intendiamo fare è espandere il campus con diversi nuovi edifici e creare un campus in stile moderno, con molte aree di ritrovo, ristoranti, palestre all'avanguardia, nuovi edifici per il marketing e l'uscita di tutte le auto. Tutto questo è ovviamente fatto per la nostra gente. Non stiamo cercando di vincere una sorta di premio architettonico”, aveva spiegato Wolff.

“Non è come alcuni dei nostri concorrenti di 20 anni fa, dove ci si perde e probabilmente si enfatizza di più l'architettura. Qui la forma segue la funzione, non il contrario. Tuttavia, tutto è stato fatto per creare un luogo ideale in cui lavorare e trascorrere del tempo . Vogliamo che diventi un piccolo villaggio a sé stante, con tutti i servizi e i vantaggi che ci si aspetta da un ambiente in stile Silicon Valley”.

Le migliorie apportate allo stabilimento comprenderanno vari elementi per raggiungere gli obiettivi NetZero del team, tra cui la decisione di puntare al 100% su energia rinnovabile. Il nuovo parcheggio includerà anche un impianto solare in loco.