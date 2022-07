F1 | Mercedes: al Ricard le W13 sono sotto le aspettative ovunque

Bene, ma non benissimo. Questo ormai celebre modo di dire ha contagiato tutti, ma è anche un ottimo modo per definire la giornata odierna di Mercedes.

Arrivata al Paul Ricard - sede del Gran Premio di Francia - con grandi aspettative e novità da proporre sulle W13, il team di Brackley sembra essersi svegliato dal classico sogno che mai si vorrebbe interrompere proprio sul più bello.

George Russell ha ottenuto il quarto tempo nel corso delle Libere 2, staccato di 764 millesimi di secondo dalla Ferrari di Carlos Sainz Jr. autrice del miglior tempo. Lewis Hamilton, invece, ha colto il quinto tempo, a quasi un secondo dal pilota madrileno.

Proprio il 7 volte iridato, che nel corso della mattinata è stato costretto a cedere il volante della sua W13 a Nyck De Vries, è stato il pilota Mercedes che più si è lamentato della situazione corrente. La sua monoposto non ha soddisfatto le aspettative iniziali in alcun settore della pista transalpina e alla fine della giornata odierna lo ha fatto sapere senza troppi giri di parole.

"De Vries ha fatto un ottimo lavoro stamattina. Ha mantenuto integra la macchinba ed è stato bravissimo, gli sono grato per il lavoro che ha fatto. Purtroppo la macchina non va molto bene e non sappiamo perché. Speriamo di poter fare passi avanti stanotte in vista di domani".

"La macchina è al di sotto delle mie aspettative ovunque. In ogni curva. Voglio dire, dovremo scavare a fondo dei dati, ma sembra che oggi ci manchi deportanza. Per il resto va tutto bene... voglio dire, posso solo provare empatia per chi è più indietro".

"In termini di grip, queste vetture non sono minimamente paragonabili a quelle precedenti, ma anche sotto altri aspetti. Sono sicuro che migliorerà nel corso degli anni, ma abbiamo ancora molto lavoro da fare e in questo fine settimana siamo più indietro del previsto".

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Meno catastrofico ma sempre realista George Russell. Il ritmo mostrato dalle W13 con il pieno di benzina è stato confortante, ma la sensazione è che le Frecce d'Argento non siano affatto vicine né alle Ferrari, né tanto meno alle Red Bill.

"Il nostro ritmo con il pieno di benzina è stato migliore rispetto a quando, invece, abbiamo girato con poco carburante. Quindi dobbiamo fare in modo di ottimizzare la machina per cercare di stare davanti alle vetture di metà classifica ed essere subito dietro a Ferrari e Red Bull".

"Credo però che le Ferrari siano probabilmente più forti di noi e credo che Max sarà veloce come al solito. Quindi abbiamo ancora molto da fare. Dobbiamo analizzare i dati. Pensiamo che gli aggiornamenti portati in Francia stiano funzionando, ma anche gli altri portano novità e progrediscono".

"Noi miglioriamo, ma anche gli altri fanno lo stesso. Se noi troviamo qualche decimo, lo fanno anche i nostri rivali. Quindi a volte non è così semplice vedere i nostri miglioramenti nella tabella dei tempo. Oggi siamo più lontani di quanto avremmo sperato. C'è da lavorare, anche in fabbrica".