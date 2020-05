Mercedes 2021: Hamilton-Russell, Vettel non interessa

La Mercedes ha le idee chiare per il 2021: la line-up di piloti sarà quella formata da Lewis Hamilton e George Russell.

La Stella, quindi, non vuole restare indietro nella promozione dei giovani talenti, per cui l’inglesino che è parcheggiato da Toto Wolff alla Williams per il secondo anno di maturazione, avrà finalmente la sua grande occasione per salire sulla freccia d’argento, facendo così un vero e proprio coda-testa della griglia di partenza.

La prima informazione che se ne può trarre è semplice: Sebastian Vettel non è strategico nei piani Mercedes. Il suo passaporto tedesco e quattro titoli mondiali in tasca non bastano. Ogni giorno che passa Seb si rende conto di essersi infilato in un cul de sac dopo aver deciso di non proseguire l’attività con la Ferrari, magari solo per un anno e guadagnando molto di meno.

La seconda notizia che emerge da questo contesto è che Valtteri Bottas sarebbe bruciato a Brackley qualunque risultato ottenga in questo mondiale 2020: il finlandese, non dimentichiamocelo è vice campione del mondo (senza Lewis si sarebbe laureato iridato con ampio margine). In carriera ha disputato 139 GP, ne ha vinti 7 con 11 pole position e ben 45 podi.

Valtteri è un pilota sottostimato per il suo valore e non meriterebbe di essere giubilato dalla Mercedes. Toto Wolff, finora, ha lasciato che il mercato si dipanasse senza il suo zampino, ma ora è attesa la sua entrata in campo.

L’austriaco prima deve definire la sua posizione alla conduzione di Mercedes Motorsport: il suo contratto è in scadenza e Ola Kallenius, presidente Daimler AG, vuole sciogliere questo nodo al più presto, per uscire dalle molte ambiguità che Toto ha fatto emergere ultimamente.

Personaggio ambizioso, con una lucida visione del futuro, Wolff sembra stare stretto nei panni del team principal del team più vincente di sempre e potrebbe puntare più in alto, non certo all’Aston Martin che sta facendo più fatica del previsto nonostante l’iniezione di liquidità portata da Lawrence Stroll.

Con la firma di Toto arriverà anche quella di Lewis che sta giocando la sua partita per mantenere alto l’ingaggio nonostante il Coronavirus abbia imposto a tutti un taglio degli emolumenti importante.

Valtteri, quindi, diventerà l’agnello sacrificale della Mercedes e potrebbe avere diverse opportunità: essere girato all’Aston Martin Racing (Racing Point) se si renderà libero i posto di Lance Stroll poco interessato ad allungare la sua carriera in F1 per compiacere la passione del padre.

Altrimenti l’alternativa sarà la Renault: il finlandese potrebbe soffiare il sedile a Fernando Alonso, intorno al quale si è acceso negli ultimi giorni un grande interesse, per il ritorno dell’asturiano nel team con il quale ha vinto due titoli mondiali.

Bottas sarebbe una bella spina nel fianco di Fernando che sarà fuori dalla F1 da un paio di stagioni, mentre Valtteri potrebbe portare il bagaglio di conoscenza di una squadra top come quella di Brackley.

E se tutte le porte di dovessero chiudere resterebbe il ritorno all’ovile: la Williams lo accoglierebbe a porte aperte, ma che tonfo per un vice-campione del mondo per restare aggrappato alla F1!