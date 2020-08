F1, mercato Haas: c'è un'idea Hulkenberg

Il nome di Nico Hulkenberg era già sui taccuini di diversi team principal prima della chiamata della Racing Point, che lo ha convocato a Silverstone in sostituzione di Sergio Perez.

Il contributo che il tedesco ha saputo garantire alla squadra nella doppia tappa inglese ha confermato ancora di più che Hulkenberg rappresenta una scelta di qualità in un momento in cui il mercato piloti 2021 sta per avviarsi alla conclusione.

Secondo i rumors emersi nel paddock già due settimane fa a Barcellona, Nico è dato per certo al via del prossimo Mondiale, e giorno dopo giorno ha preso forma quella che per il tedesco dovrebbe essere la chance più concreta, ovvero il team Haas.

Dopo quattro anni in cui la squadra statunitense si è affidata al tandem Magnussen-Grosjean, Gene Haas è intenzionato a rivedere la sua formazione piloti, e il profilo di Hulkenberg sembra sposarsi con le esigenze del team, che ha sempre dato priorità a piloti d’esperienza.

Non ci sono comunicazioni ufficiali, e le bocche delle parti in causa sono rigidamente cucite, ma da più fonti emerge che Hulkenberg potrebbe sostituire Grosjean, che dopo dieci stagioni (incluso l’esordio del 2009) potrebbe dire addio alla Formula 1.

Non è ancora chiara la situazione di Magnussen, ma al momento alcune scelte sono in stand-by in attesa di capire gli sviluppi della situazione Racing Point.

Se Sergio Perez non farà parte dei programmi 2021 della squadra di Lawrence Stroll, la sua presenza sul mercato catturerà sicuramente l’interesse sia di Haas che di Alfa Romeo, viceversa Magnussen potrebbe affrontare la quinta stagione con il suo team attuale.

C’è anche chi ha fatto notare che i rapporti tra Hulkenberg ed il danese non sono mai stati amichevoli (il siparietto di Ungheria 2017 è ormai diventato un ‘cult’), ma dopo tre anni e soprattutto nell’interesse di entrambi, tutto potrebbe essere messe alle spalle.