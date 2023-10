F1 | Mercato Audi: nel 2025 scommetterà su Hulkenberg e Ocon?

Sul programma Audi Formula 1 c’è silenzio. La partnership con Alfa Romeo, che si concluderà al termine della stagione non permette alla Casa tedesca (così come alla Sauber) di uscire allo scoperto. Parliamo pur sempre di due marchi concorrenti sul mercato dell’automotive. Lontano dai riflettori l’attività è però frenetica, ad iniziare dalla sede di Neuburg, cittadina a venti chilometri da Inglostad. Qui sorge il quartier generale del progetto Formula 1 dell’Audi relativo alla power unit, una struttura completata sul fronte edile ma ancora nel pieno processo di allestimento.

Photo by: Audi Communications Motorsport Adam Baker, Audi Formula Racing

L’obiettivo di arrivare a quota 400 dipendenti, che saranno impegnati a tempo pieno sul progetto del motore ibrido, non è ancora stato raggiunto, ma la campagna di reclutamento procede senza soste. Il programma procede sotto il controllo dei responsabili Adam Baker e Stefan Dreyer, recentemente ha preso servizio un simulatore, il cui utilizzo (affidato all’ex pilota Red Bull, Neel Jani) servirà soprattutto alla gestione dell’energia nelle varie condizioni di qualifica e gara, ma c’è ancora molto da fare.

Trecentosessanta chilometri a sud di Neuburg si gioca l’altra parte della partita, nella storica sede svizzera della Sauber a Hinwil. Anche qui è in corso il programma di assunzioni, che mira a passare dagli attuali 550 dipendenti agli 800 programmati per il 2025.

Il processo di trasformazione dell’azienda coinvolge tutte le aree, e in casa Sauber è stato accolto col sorriso l’aumento extra del CapEx (fondo di spesa a disposizione per le infrastrutture al di fuori del budget cap) che per i team minori (Williams, Haas, AlphaTauri e Sauber) è stato esteso di 20 milioni di dollari oltre ai 45 già previsto per il quadriennio 2021-2024.

Restano però delle difficoltà. Il reclutamento del personale Formula 1 è diventato molto complesso a causa dei lunghi periodi di gardening previsto dai contratti in vigore, che variano dai dodici a ventiquattro mesi per le figure di alto profilo.

Photo by: Alfa Romeo James Key, direttore tecnico del team Alfa Romeo F1

Lo scorso 7 giugno la squadra ha annunciato l’assunzione di James Key, che ha preso servizio in squadra da poche settimane presenziando anche al Gran Premio degli Stati Uniti, ma il completamento dell’organico non terminerà prima di fine 2024.

La Sauber, nel corso di questa stagione, ha iniziato anche il monitoraggio del mercato piloti. I piani prevedono l’arrivo in squadra del tandem che poterà al debutto il team Audi con una stagione d’anticipo rispetto alla data d’esordio del 2026. Non è un compito semplice quello nelle mani del CEO, Andreas Seidl, e del team principal, Alessandro Alunni Bravi, poiché la maggior parte dei top-driver non sarà libera sul mercato per la stagione 2025. Al di là dell’interesse che possano o meno avere nel programma Audi, gli attuali piloti Mercedes, McLaren più Max Verstappen sono già vincolati alle rispettive squadre, e così sarà presto per il tandem della Ferrari, il cui rinnovo (almeno biennale) è dato per scontato.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, piace all'Audi per il 2025

I rumors relativi a consultazioni da parte dei vertici Audi sono trapelati nel corso di tutta l’estate, e le voci che al momento appaiono più probabili sono quelle di un interessamento reciproco che riguarda Nico Hulkenberg, più uno degli attuali piloti Alpine (entrambi in scadenza al termine della prossima stagione) che, secondo diversi addetti ai lavori, sarebbe Esteban Ocon. Non è semplice convincere un pilota a sposare una causa che includerà una stagione 2025 senza grandi aspettative, ma nel lungo periodo un legame con una Casa come l'Audi può avere il suo tornaconto.

Photo by: Alpine Esteban Ocon, Alpine A523

L’ostacolo maggiore sarà il completamento dei primi passi, indispensabili quando si tratta di avviare un programma di Formula 1 praticamente nuovo, ma non privi di aspettative e pressione quando si parla della presenza ufficiale in pista di una Casa di spicco come Audi. Ci vorrà tempo, ed un paracadute pronto a soccorrere il team qualora l’esordio non dovesse essere dei migliori. Il nome è indubbiamente di peso, ma la Formula 1 non è una sfida semplice per nessuno, incluse anche squadre iconiche che hanno scritto pagine importanti nella storia del motorsport.