F1 | Mekies: "La gara sarà una storia diversa, ma Russell ci sarà"

Da una potenziale prima fila tutta Ferrari, alla prima pole position in carriera di George Russell. Questo potrebbe essere il perfetto riassunto delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, 13esimo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1.

Sembrava ormai tutto apparecchiato per la pole position di Carlos Sainz Jr. bravo a precedere il compagno di squadra Charles Leclerc di poco più di un decimo. Ma il giro perfetto di Russell ha rovinato i piani della Ferrari sebbene siano comunque resi più dolci dal guasto che ha costretto Max Verstappen ad accontentarsi della decima posizione in griglia.

Al termine delle Qualifiche il direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la grande prestazione della Mercedes numero 63, senza però dimenticare quanto di buono fatto vedere dai suoi piloti nella giornata di venerdì quando la pista era più calda.

"Complimenti a Russell e Mercedes, una pole particolare per George. Hanno sorpreso tutti, ma già da diverse gare stiamo dicendo che sta diventando una lotta a tre. Poi chiaro che le condizioni erano diverse da ieri, ma complimenti comunque a Russell e a Mercedes".

"Sicuramente siamo nella fase dove il weekend è ancora 'giovane'. Stiamo ancora facendo diversi aggiustamenti e non siamo contenti ancora di dove siamo. In gara però sarà sicuramente differente. La pioggia ha fatto ripartire il fine settimana dal punto di vista della pista. Dovremo essere bravi a capire che minaccia rappresenterà Russell in gara e comunque ad adattare bene le vetture alle condizioni che troveremo".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Secondo il direttore sportivo della Ferrari, Russell non si limiterà a brillare nelle qualifiche. La Ferrari dovrà tenere conto anche della sua presenza non solo in partenza, ma anche nel resto della gara. La Mercedes ha spesso fatto vedere un passo migliore in gara che sul giro secco.

"Russell potrà andare molto forte in gara, ci saranno condizioni fredde e quasi certamente sarà nelle prime posizioni. Red Bull rimonteranno e torneranno forti. Abbiamo visto ieri che i problemi possono colpire tutti. E' capitato a noi, e nelle qualifiche qui è capitato a loro. Ma sono sicuramente forti e torneranno nelle prime posizioni della classifica. Siamo tutti al limite".

Come ultimo argomento Mekies ha sottolineato come il porpoising non debba essere preso come pretesto legato alla sicurezza per cambiare i concetti delle vetture odierne. A suo avviso sono dispositivi come l'halo ad avere reale importanza per ciò che riguarda la sicurezza. Il porpoising, invece, è qualcosa che i team possono risolvere continuando a lavorare dal punto di vista aerodinamico.

"Credo che non si debba giocare troppo la carta della sicurezza legata al porpoising. Nel nostro sport la sicurezza è fondamentale. Pensate all'halo, lo abbiamo visto in alcuni incidenti anche quest'anno. Con la sicurezza non si scherza. Per decidere sul porpoising, c'è una governance, ci siederemo attorno a un tavolo e fare magari un altro step".