F1 | Mekies: "Ieri non eravamo in forma, ma oggi siamo più forti"

L'ultimo fine settimana di gara del Mondiale 2022 di Formula 1 sembrava non poter sorridere alla Ferrari. Le difficoltà mostrate nei primi due turni di libere aveva indotto gli uomini del Cavallino Rampante a dover lavorare sodo per cercare di trovare una soluzione in vista delle qualifiche e gara. Questa, almeno per le prove ufficiali, è arrivata.

Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. hanno occupato l'intera seconda fila dello schieramento di Yas Marina, sede del Gran Premio di Abu Dhabi, firmando tempi interessanti che hanno permesso loro di essere abbastanza vicini alle Red Bull, ma anche davanti a entrambe le Mercedes con cui il team di Maranello è in lotta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori.

La mancanza di passo vista ieri rimarrà certamente un punto interrogativo anche in vista della gara di domani. Leclerc e Sainz hanno sfruttato gran parte delle Libere 3 per cercare di trovare un compromesso nel bilanciamento che permettesse loro di far durare di più le gomme, sempre però avendole nella finestra corretta di funzionamento.

Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 per fare il punto sul fine settimana del Cavallino Rampante, l'ultimo fine settimana di scuola che però potrebbe regalare ancora qualche soddisfazione prima della pausa invernale.

"Noi avevamo deciso di approcciare questo fine settimana con il chiaro intento di estrarre il massimo potenziale dalle vetture, senza farci condizionare né pensare alla lotta con la Mercedes per il secondo posto nel Costruttori".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Gareth Harford / Motorsport Images

"Come avete visto ieri, non eravamo in gran forma. Abbiamo provato a fare passi avanti e abbiamo fatto miglioramenti. Oggi il risultato che vediamo è che siamo abbastanza vicini alla Red Bull e davanti alle Mercedes. Poi abbiamo visto che loro hanno passo, ma siamo qui per giocarcela. Per noi un buon inizio di fine settimana".

"Già ieri speravamo che la pista venisse nella nostra direzione. Tutte le vetture vanno più forte quando la pista è più fredda, ma speravamo che le cose migliorassero tanto per noi. Charles e Carlos sono andati molto forte, hanno messo del loro a ogni run e oggi questo ci permette di essere tra Red Bull e Mercedes".

Mekies ha infine parlato della sosta invernale, periodo in cui i team lavoreranno sodo per completare le rispettive monoposto e presentarsi pronti al via della prossima stagione. La scelta della Ferrari, quella di sospendere prima degli avversari lo sviluppo della propria monoposto 2022, potrà essere vincente?

"Quest'anno abbiamo fermato prima lo sviluppo della nostra macchina rispetto a quanto hanno fatto Red Bull e Mercedes. Speriamo quindi che essere così vicini alla fine della stagione possa essere per noi un vantaggio".

"Però davanti a noi abbiamo mesi duri di lavoro da fare. Rimarrà la sorpresa per tutti su chi avrà fatto il miglior lavoro per il prossimo anno, ma anche sul lavoro che sarà fatto sui fondi che il prossimo anno saranno un po' diversi da quelli che abbiamo visto quest'anno", ha concluso Mekies.